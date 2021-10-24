Emekliye, çalışana, işsize bomba haber! Son 3.5 sene SGK'lı çalışan erken emekli oluyor! İşte başvuru şartları

Sigortalı bir işte çalışmayanlar emekli olmanın yollarını arıyorlar. Hiç çalışmayanlar için toplu para ödeyip emekli olma hakkı bulunmuyor fakat Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) belli bir vakit isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emekli olmak mümkün. Emeklilik amacıyla prim günü eksik olan şahıslar de yeni bir işe girmeden isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek eksik günlerini tamamlayabilirler. İsteğe bağlı sigortalıların SSK statüsünde daha az primle daha erken emekli olmaları mümkün. Ayrıca, SSK statüsünde emekli aylığı Bağ-Kur'a göre yüzde 30'a varan oranda artar. Sosyal güvenlik sisteminde aniden çok statüde çalışması bulunanların son 7 senedeki statüsüne bakılıyor.