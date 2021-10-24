Emekliye, çalışana, işsize bomba haber! Son 3.5 sene SGK'lı çalışan erken emekli oluyor! İşte başvuru şartları
İsteğe bağlı sigortalıların Sosyal Sigortalar Kurumu statüsünde daha az primle daha erken emekli olmaları muhtemel. Çalışma yaşamında faal olarak yer almayan vatandaşlar ihtiyarladıklarında emekli olmak amacıyla isteğe bağlı emeklilik seçeneklerini değerlendirmeyi düşünüyorlar. Bu seçenek ile her ay prim ödemesi yapması gereken vatandaşlar amacıyla en ehemmiyetli nokta ise sigorta prim meblağı.
Sigortalı bir işte çalışmayanlar emekli olmanın yollarını arıyorlar. Hiç çalışmayanlar için toplu para ödeyip emekli olma hakkı bulunmuyor fakat Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) belli bir vakit isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emekli olmak mümkün. Emeklilik amacıyla prim günü eksik olan şahıslar de yeni bir işe girmeden isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek eksik günlerini tamamlayabilirler. İsteğe bağlı sigortalıların SSK statüsünde daha az primle daha erken emekli olmaları mümkün. Ayrıca, SSK statüsünde emekli aylığı Bağ-Kur'a göre yüzde 30'a varan oranda artar. Sosyal güvenlik sisteminde aniden çok statüde çalışması bulunanların son 7 senedeki statüsüne bakılıyor.
DAHA UZUN SÜRE PRİM ÖDENİYOR
2008 senesinden evvelce SSK statüsünde isteğe bağlı sigorta primi ödemeye başlayanlar, Bağ-Kur statüsüne alındıklarının farkında değillerse daha çok prim öderler ve daha geç emekli olurlar. Örneğin, ilk prim ödemeye başladığında 5.000 gün prim ödemesi yeterli olan bir kişi, statü değişikliğiyle 9.000 gün prime tabi olur.
1261 GÜNE ÇOK DİKKAT EDİN!
İsteğe bağlı sigortalıların SSK statüsünde daha az primle daha erken emekli olmaları mümkün. Ayrıca, SSK statüsünde emekli aylığı Bağ-Kur'a göre yüzde 30'a varan oranda artar. Sosyal güvenlik sisteminde aniden çok statüde çalışması bulunanların son 7 senedeki statüsüne bakılıyor. Son 7 sene içerisinde en çok hangi statüde geçirilmişse o statüden emeklilik işlemleri yapılıyor.
İsteğe bağlı sigorta primi ödeyenler, SSK statüsünde emekli olabilmek amacıyla hesap kitap yaptırmalı. SSK'ya tabi olarak hangi yaşta emekli olabiliyorlarsa o tarihten geriye doğru 3.5 sene (bin 261 gün) evvelce isteğe bağlı sigorta primi ödemeyi kesip 4/a (SSK) statüsünde bir işte çalışmaya başlamaları gerekir.
KİMLER İSTEĞE BAĞLI SİGORTA YAPTIRABİLİR?
İsteğe bağlı sigorta yaptırabilmek amacıyla aranan şartlar şöyle:
Türkiye'de ikamet etmek,
Zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak,
Sigortalı olarak çalışmakla eş güdümlü ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak,
Kendi sigortalılığı sebebiyle aylık bağlanmamış olmak,
18 yaşını doldurmuş bulunmak,
Sosyal Emniyet Kurumu'na isteğe bağlı sigorta talebinde bulunmak.