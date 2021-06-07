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750 TL - 1500 TL - 1625 TL devletten ihtiyaç sahibi vatandaşlara karşılıksız maddi yardım!

Ve sonunda belli oldu. 2021 Haziran ayından itibaren devlet tarafından gereksinim sahibi vatandaşlar için yardım ödemeleri yapılacak. Bu anlamda 277 TL ila 1460 TL arası devlet desteklerine müracaatta bulunabilecek. Sosyal devlet kavrayışıyla gereksinim sahibi kişilerin eksikliklerinin giderilebilmesi için yiyecek, nakit ve elbise destekleri yapılmaktadır.

07.06.2021 08:34 - Son Güncelleme: 20.06.2021 15:21
750 TL - 1500 TL - 1625 TL devletten ihtiyaç sahibi vatandaşlara karşılıksız maddi yardım!

Sigortalı bir çalışan belli bir süre sigortalı olarak çalışmış ise geride kalan ailesine 4 ayrı destek bırakır. SGK aracılığıyla ödenen bu desteklerden faydalanmak isteyenler için yapılması gerekenler ve başvuruların nereye nasıl yapılması gerektiği ise kurum tarafından ilan edildi. Geri dönük olarak da alınabilen dört ayrı destek için 5 yıl şartı bulunuyor.

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750 TL - 1500 TL - 1625 TL devletten ihtiyaç sahibi vatandaşlara karşılıksız maddi yardım!

2021 Haziran ayı çeyiz desteği

Yetim kız çocuklarının evlenmeleri halinde devlet tarafından çeyiz destekleri ödenecek.

750 TL - 1500 TL - 1625 TL devletten ihtiyaç sahibi vatandaşlara karşılıksız maddi yardım!

SSK veya Bağ-Kurlu anne veya babasını kaybetmiş olan kız çocukları bir defaya mahsus olmak suretiyle 24 maaş kadar çeyiz yardım desteğinden faydalanabilecek.

750 TL - 1500 TL - 1625 TL devletten ihtiyaç sahibi vatandaşlara karşılıksız maddi yardım!

Engellilere devlet desteği

2020 yılının Temmuz ayından itibaren ihtiyaç sahibi engellilere devlet destekleri artırılarak ödenecek.

750 TL - 1500 TL - 1625 TL devletten ihtiyaç sahibi vatandaşlara karşılıksız maddi yardım!

Vakıflar Genel Müdürlüğü engelli vatandaşlara aylık 818 TL ödeme yapacak.