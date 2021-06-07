750 TL - 1500 TL - 1625 TL devletten ihtiyaç sahibi vatandaşlara karşılıksız maddi yardım!

Sigortalı bir çalışan belli bir süre sigortalı olarak çalışmış ise geride kalan ailesine 4 ayrı destek bırakır. SGK aracılığıyla ödenen bu desteklerden faydalanmak isteyenler için yapılması gerekenler ve başvuruların nereye nasıl yapılması gerektiği ise kurum tarafından ilan edildi. Geri dönük olarak da alınabilen dört ayrı destek için 5 yıl şartı bulunuyor.