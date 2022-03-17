İhtiyaç kredisi kampanyaları damping yaptı! ATM’den gidip hemen çekebilirsiniz! Faizsiz 5.000 TL hesaplara geçiyor

İlk defa ING Bank müşterisi olanlar, 5.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredilerini ING'ye Hoş Geldin kampanyası ile faizsiz olarak kullanabilecekler. Farklı birçok kredi seçeneği ise vatandaşların tüm ihtiyaçlarını anında karşılamalarını hedeflemektedir. Size özel faiz oranları ile 5 bin lira ve üzerinde krediler için düşük faiz avantajlarından yararlanabilirsiniz.