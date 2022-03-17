İhtiyaç kredisi kampanyaları damping yaptı! ATM'den gidip hemen çekebilirsiniz! Faizsiz 5.000 TL hesaplara geçiyor
İhtiyaç kredisi kampanyaları damping yaptı! ING Bank faizsiz 5 bin lira kredi ile kişilerin bütün nakit sıkıntılarını en makul oranlarla karşılamaya devam ediyor. Mart ayı sonuna kadar ING Mobil üzerinden ilk defa ING Bank müşterisi olanların yararlanabildiği kredi, Turuncu Ekstra uygulaması kapsamında yer alan ING Bank müşterileri doğrultusundan da kullanılabilmektedir. 5.000 TL'ye kadar olan faizsiz kredi desteğinin yanı sıra daha yüksek miktarda krediler amacıyla avantajlı oranlar ve geri ödeme seçenekleri de kullanılabilmektedir. İşte ING Bank bireysel kredi avantajları.
İlk defa ING Bank müşterisi olanlar, 5.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredilerini ING'ye Hoş Geldin kampanyası ile faizsiz olarak kullanabilecekler. Farklı birçok kredi seçeneği ise vatandaşların tüm ihtiyaçlarını anında karşılamalarını hedeflemektedir. Size özel faiz oranları ile 5 bin lira ve üzerinde krediler için düşük faiz avantajlarından yararlanabilirsiniz.
5.000 TL faizsiz ihtiyaç kredisini kullanmak isteyen ING Bank müşterilerinin 3 – 6 ay vade ile ödemelerini gerçekleştirmeleri de mümkündür.
10.000 TL kredi talep edecek kişiler ise %0,99 faiz oranları ile rahatça geri ödeme işlemlerini yapabilmektedir. Daha yüksek miktarda kredi kullanacak ING Bank müşterileri ise en avantajlı faiz oranları ve geri ödeme seçeneklerinden yararlanabilmektedir.