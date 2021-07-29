Çalışmayan kadınlar dikkat! Hemen faydalanabilirsiniz! 15 yıl 5.400 gün prim ödemesiyle emeklilik!
Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Bilindiği üzere Türkiye'de 18 yaşını doldurmuş herkes bireysel olarak sigortalı olabiliyor. İsteğe bağlı sigortada, dışarıdan ödemeyle emeklilik süreci başlatılabiliyor. Bu emeklilik yönteminden daha çok ev kadınlarının faydalandığı biliniyor. Türkiye'de ikamet eden, sigortalı olarak çalışmayan ve sigortalı olarak 30 günden az çalışanlar, emekli olmadığı takdirde bundan faydalanabiliyor. İşte isteğe bağlı sigorta ile emekliliğin detayları!
Çalışmayan ev hanımı kadınlar emeklilik şansından faydalanabiliyor. Dışarıdan prim ödeyerek emeklilik şansı bulunuyor. Bu emeklilik türünü sadece ev kadınları değil sigortalı olarak çalışmayanlar da alabiliyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ev hanımlarının emekli olabilme şartlarına ilişkin bilgiler verdi. İşte dışarıdan prim ödeyerek emekliliğe ilişkin bilgiler!
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, milyonlarca vatandaşın merak ettiği konuyu A Haber canlı yayınında detaylarıyla anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları ve detaylar;
İnternette böyle bir şey yayılıyor. Ev kadını olmak emeklilik sebebiymiş gibi gösteriliyor. Hatta şöyle şeyler yazılıyor 25 yıl ev kadınlığı yapan bir annemiz emekli olacak diye, buna inanmayın.