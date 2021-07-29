Çalışmayan kadınlar dikkat! Hemen faydalanabilirsiniz! 15 yıl 5.400 gün prim ödemesiyle emeklilik!

Öncelikle onu söyleyeyim ama ev kadınına emeklilik var mı? Var. Bireysel olarak. Türkiye'de 18 yaşını doldurmuş herkes isterse bireysel olarak sigortalı olabilir. Yani SGK'ya sigortalı olarak emeklilik sürecini başlatabilir. Biz buna isteğe bağlı sigorta diyoruz.