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Çalışmayan kadınlar dikkat! Hemen faydalanabilirsiniz! 15 yıl 5.400 gün prim ödemesiyle emeklilik!

Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Bilindiği üzere Türkiye'de 18 yaşını doldurmuş herkes bireysel olarak sigortalı olabiliyor. İsteğe bağlı sigortada, dışarıdan ödemeyle emeklilik süreci başlatılabiliyor. Bu emeklilik yönteminden daha çok ev kadınlarının faydalandığı biliniyor. Türkiye'de ikamet eden, sigortalı olarak çalışmayan ve sigortalı olarak 30 günden az çalışanlar, emekli olmadığı takdirde bundan faydalanabiliyor. İşte isteğe bağlı sigorta ile emekliliğin detayları!

29.07.2021 00:36 - Son Güncelleme: 29.07.2021 00:36
Çalışmayan kadınlar dikkat! Hemen faydalanabilirsiniz! 15 yıl 5.400 gün prim ödemesiyle emeklilik!

Çalışmayan ev hanımı kadınlar emeklilik şansından faydalanabiliyor. Dışarıdan prim ödeyerek emeklilik şansı bulunuyor. Bu emeklilik türünü sadece ev kadınları değil sigortalı olarak çalışmayanlar da alabiliyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ev hanımlarının emekli olabilme şartlarına ilişkin bilgiler verdi. İşte dışarıdan prim ödeyerek emekliliğe ilişkin bilgiler!

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Çalışmayan kadınlar dikkat! Hemen faydalanabilirsiniz! 15 yıl 5.400 gün prim ödemesiyle emeklilik!

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, milyonlarca vatandaşın merak ettiği konuyu A Haber canlı yayınında detaylarıyla anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları ve detaylar;

İnternette böyle bir şey yayılıyor. Ev kadını olmak emeklilik sebebiymiş gibi gösteriliyor. Hatta şöyle şeyler yazılıyor 25 yıl ev kadınlığı yapan bir annemiz emekli olacak diye, buna inanmayın.

Çalışmayan kadınlar dikkat! Hemen faydalanabilirsiniz! 15 yıl 5.400 gün prim ödemesiyle emeklilik!

Öncelikle onu söyleyeyim ama ev kadınına emeklilik var mı? Var. Bireysel olarak. Türkiye'de 18 yaşını doldurmuş herkes isterse bireysel olarak sigortalı olabilir. Yani SGK'ya sigortalı olarak emeklilik sürecini başlatabilir. Biz buna isteğe bağlı sigorta diyoruz.

Çalışmayan kadınlar dikkat! Hemen faydalanabilirsiniz! 15 yıl 5.400 gün prim ödemesiyle emeklilik!

Bundan daha çok ev kadınları yararlanıyor. Onların çalışma imkanları çok olmuyor. Daha önce biraz sigortası olmuş o eksiğini tamamlamak isteyenler için önemli.

Çalışmayan kadınlar dikkat! Hemen faydalanabilirsiniz! 15 yıl 5.400 gün prim ödemesiyle emeklilik!

KİMLER BAŞVURABİLİR?

- TÜRKİYE'DE İKAMET EDENLER

- SİGORTALI OLARAK ÇALIŞMAYANLAR

- SİGORTALI OLARAK 30 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLAR