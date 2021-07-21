Kredi çekerken dosya masrafı, evrak masrafı gibi masraflar bitti! Bankalar müjdeyi verdi hesabınıza anında 50.000-75.000 TL krediniz yatsın...

Bankalar müjdeyi verdi hesabınıza anında 50.000 ve 75.000 TL krediniz yatsın... Kullandığınız kredilerde artı bir masraf programı olmadan 36 ay vade olanağı ile anında krediniz cebinizde. İhtiyacınızı karşılamak yada nakit ihtiyacınızı gidermek amacıyla anında müracaat yapabilirsiniz. İhtiyaç kredisi müracaatı gerçekleştirmek isteyen çoğu müşteri, bu kredi amacıyla lüzumlu şartları merak etmekte. Bir müşterinin kredi kullanması amacıyla en az 18 yaşında olması gerekir. Bununla eş güdümlü kredi kartı amacıyla lüzumlu belgelerin sağlanması da lazım olmakta. Bankanın koyduğu şartlar arasından birisi de gelir olmakta.