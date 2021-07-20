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Ev hayali kuranlara müjde! 180 ay vadeli 200 bin TL konut kredisi fırsatı! İşte bankaların konut kredisi faiz oranları…

Ev alma hayaliyle yanıp tutuşan milyonlarca vatandaş uygun ödeme koşulları ile bu hayaline kavuşmak istiyor ve bankaların faiz oranlarını yakından takip ediyor. Bankaların faiz oranları ve kampanyaları sık sık güncelleniyor ve özellikle pandemiden dolayı ekonomik olarak vatandaşlara destek olan seçenekler sunuluyor. Özellikle Vakıfbank'ın 180 ay vadeli 200 bin TL konut kredisi fırsatı yoğun ilgi görüyor ve yararlanma şartları merakla araştırılıyor. İşte bankaların konut kredisi faiz oranları&hellip;

20.07.2021 22:48 - Son Güncelleme: 20.07.2021 22:48
Ev hayali kuranlara müjde! 180 ay vadeli 200 bin TL konut kredisi fırsatı! İşte bankaların konut kredisi faiz oranları…

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar peşin para biriktirmenin yanı sıra bankalardan da kredi çekerek destek almak istiyor. Bankaların güncel konut kredisi faiz oranlarını merak ederek sıklıkla araştırıyorlar ve özellikle Vakıfbank 180 ay vadeli 200 bin TL konut kredisi oldukça dikkat çekiyor ve yararlanma şartları, kredi özellikleri araştırma konusu oluyor. İşte bankaların faiz oranları ve Vakıfbank kredisinin tüm özellikleri…

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Ev hayali kuranlara müjde! 180 ay vadeli 200 bin TL konut kredisi fırsatı! İşte bankaların konut kredisi faiz oranları…

VAKIFBANK SARI PANJUR KONUT KREDİSİ

Kredinin Özellikleri
Uygun faiz oranları ve 120 aya varan vadelerle,

Ev hayali kuranlara müjde! 180 ay vadeli 200 bin TL konut kredisi fırsatı! İşte bankaların konut kredisi faiz oranları…

Eşit taksitli, eşit anaparalı, artan taksitli ve azalan taksitli alternatif planlar sunulmaktadır.
Kampanya, yeni konut alımları için geçerlidir.
Kredili hayat sigortası zorunludur.

Ev hayali kuranlara müjde! 180 ay vadeli 200 bin TL konut kredisi fırsatı! İşte bankaların konut kredisi faiz oranları…

SMS ile Kredi Başvurusu Yapmak İçin;

Aralarında birer boşluk bırakarak KONUT, T.C. Kimlik No., Aylık Gelirinizi yazıp 5724'e SMS gönderebilirsiniz.

Ev hayali kuranlara müjde! 180 ay vadeli 200 bin TL konut kredisi fırsatı! İşte bankaların konut kredisi faiz oranları…

Örnek SMS Metni:

KONUT 11111111111 3000

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