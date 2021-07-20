Ev hayali kuranlara müjde! 180 ay vadeli 200 bin TL konut kredisi fırsatı! İşte bankaların konut kredisi faiz oranları…

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar peşin para biriktirmenin yanı sıra bankalardan da kredi çekerek destek almak istiyor. Bankaların güncel konut kredisi faiz oranlarını merak ederek sıklıkla araştırıyorlar ve özellikle Vakıfbank 180 ay vadeli 200 bin TL konut kredisi oldukça dikkat çekiyor ve yararlanma şartları, kredi özellikleri araştırma konusu oluyor. İşte bankaların faiz oranları ve Vakıfbank kredisinin tüm özellikleri…