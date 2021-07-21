Çoğu kişinin haberi bile yok! Çocuğu olanlar dikkat! Her ay 232 TL destek!

Çocuğu olan vatandaşlar için devletten destek ödemesi yapılıyor. Çoğu kişinin haberi olmasa bile, doğum yapan annelere ve ailelere destek olması amacıyla, devletten 232 TL karşılıksız destek veriliyor. 2021 yılı içerisinde 232 TL olarak belirlenen ödeme miktarı her yıl için artış gösteriyor. Süt ödeneği parası 4A ve 4B kapsamında sigortalı olarak çalışan ya da çalışmayan kadınlara veriliyor. Peki; her ay 232 TL destek nasıl alınır? İşte yanıtı!