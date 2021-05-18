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Kredi çekerken dosya, evrak masrafı gibi giderlere artık son verildi! Hesabınıza anında 75.000 TL krediniz yatsın...

Hesabınıza anında 75.000 TL krediniz yatsın... Peş peşe açıklandı. Son yarıyıllarda nakit para lüzumu olanlar lüzum kredisi faiz oranlarını incelerken dikkat toplayan bir öneri sunuldu. Kullandığınız kredilerde artı bir gider uygulaması olmadan 36 ay vade olanağı ile anında krediniz cebinizde. Lüzumunuzu karşılamak yada nakit lüzumunuzu gidermek için hemen müracaat yapabilirsiniz. Muhakkak tarihler arasında lüzum kredisi faiz oranlarında yeni başkalaşımlar yaşanıyor ve bankalar yeni önerilerini vatandaşa sunmakta. Nakit ihtiyacı olanlar için yeni bir bilgi paylaşıldı. Enpara.com en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 36 aya kadar vadelerle kredi imkanı sağladığını duyurdu.

18.05.2021 08:16 - Son Güncelleme: 18.05.2021 08:17
Kredi çekerken dosya, evrak masrafı gibi giderlere artık son verildi! Hesabınıza anında 75.000 TL krediniz yatsın...

Hesabınıza anında 75.000 TL krediniz yatsın... Kredi çekerken dosya, evrak masrafı gibi giderlere son! Kullandığınız kredilerde artı bir gider uygulaması olmadan 36 ay vade olanağı ile anında krediniz cebinizde. Lüzumunuzu karşılamak yada nakit lüzumunuzu gidermek için hemen müracaat yapabilirsiniz. Öte yandan 4077 sayılı Tüketici'yi Koruma Kanunu'na göre kredi çekecek vatandaşlar için bir çile haline gelen dosya masrafını 10 yıl geriye dönük olarak almak mümkün. Bunun için öncelikle ne kadar dosya masrafı ödediğinizi belgelemeniz gerekir. İhtiyaç kredisi alabilme şartları her bankaya göre değişiklik gösterdiği gibi, krediyi alacak kişiye göre de farklılık göstermektedir.

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Kredi çekerken dosya, evrak masrafı gibi giderlere artık son verildi! Hesabınıza anında 75.000 TL krediniz yatsın...

75.000 TL 36 AY GERİ ÖDEME HESAPLAMA

Kredi çekerken dosya, evrak masrafı gibi giderlere artık son verildi! Hesabınıza anında 75.000 TL krediniz yatsın...

75.000 TL 36 AY GERİ ÖDEME HESAPLAMA

Kredi çekerken dosya, evrak masrafı gibi giderlere artık son verildi! Hesabınıza anında 75.000 TL krediniz yatsın...

BANKADAN KREDİ AÇIKLAMASI

Enpara'dan ihtiyaç kredisi için yapılan açıklama şu şekilde:

* Enpara.com İhtiyaç Kredisi'ni en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 1 aydan 36 aya kadar vadelerle kullanabilirsiniz.

Kredi çekerken dosya, evrak masrafı gibi giderlere artık son verildi! Hesabınıza anında 75.000 TL krediniz yatsın...

* Enpara.com İhtiyaç Kredisi'nde hiçbir masraf, ücret veya komisyon yoktur. Enpara.com İhtiyaç Kredisi'ne uygulanan avantajlı faiz oranlarına ve toplam maliyet oranlarına hesaplama aracını kullanarak ulaşabilirsiniz.