Kredi çekerken dosya, evrak masrafı gibi giderlere artık son verildi! Hesabınıza anında 75.000 TL krediniz yatsın...

Hesabınıza anında 75.000 TL krediniz yatsın... Kredi çekerken dosya, evrak masrafı gibi giderlere son! Kullandığınız kredilerde artı bir gider uygulaması olmadan 36 ay vade olanağı ile anında krediniz cebinizde. Lüzumunuzu karşılamak yada nakit lüzumunuzu gidermek için hemen müracaat yapabilirsiniz. Öte yandan 4077 sayılı Tüketici'yi Koruma Kanunu'na göre kredi çekecek vatandaşlar için bir çile haline gelen dosya masrafını 10 yıl geriye dönük olarak almak mümkün. Bunun için öncelikle ne kadar dosya masrafı ödediğinizi belgelemeniz gerekir. İhtiyaç kredisi alabilme şartları her bankaya göre değişiklik gösterdiği gibi, krediyi alacak kişiye göre de farklılık göstermektedir.