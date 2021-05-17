Altın fiyatları için flaş tahmin! "Sürpriz olmaz" diyerek açıkladı! Altın yükselecek mi düşecek mi?
Koronavirüs döneminde rekor üstüne rekor kıran altın, 2021 yılına düşük seviyede girmişti. Altın yatırımcıları "Fiyatlar yükselecek mi düşecek mi?" sorusunun yanıtını ararken uzman isimden flaş bir tahmin geldi. Altın fiyatları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sefer Şener, tahminini "Sürpriz olmayacak" diyerek açıkladı. İşte detaylar...
17.05.2021 11:23
- Son Güncelleme: 17.05.2021 11:23