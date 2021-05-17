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Altın fiyatları için flaş tahmin! "Sürpriz olmaz" diyerek açıkladı! Altın yükselecek mi düşecek mi?

Koronavirüs döneminde rekor üstüne rekor kıran altın, 2021 yılına düşük seviyede girmişti. Altın yatırımcıları "Fiyatlar yükselecek mi düşecek mi?" sorusunun yanıtını ararken uzman isimden flaş bir tahmin geldi. Altın fiyatları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sefer Şener, tahminini "Sürpriz olmayacak" diyerek açıkladı. İşte detaylar...

17.05.2021 11:23 - Son Güncelleme: 17.05.2021 11:23
Altın fiyatları için flaş tahmin! Sürpriz olmaz diyerek açıkladı! Altın yükselecek mi düşecek mi?

Vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Düğün sezonunun yaklaşmasından daha çok küresel piyasalardaki volatilite de altını destekleyen faktörlerin başında geliyor.

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Altın fiyatları için flaş tahmin! Sürpriz olmaz diyerek açıkladı! Altın yükselecek mi düşecek mi?

Gram altın şubat ayının ortalarından bu yana istikrarlı bir şekilde yükselişine devam ediyor. 18 Şubat'ta 397 liraya kadar gerileyen gram altın bugün 503 lirayı aştı. Yaklaşık 3 aylık dönemde gram altın yüzde 27 oranında yükseliş yaşamış oldu.

Altın fiyatları için flaş tahmin! Sürpriz olmaz diyerek açıkladı! Altın yükselecek mi düşecek mi?

ONS ALTIN ETKİSİ
Jeopolitik sorunların yaşanması ons altın fiyatlarını da etkiliyor. Geçtiğimiz yıl 2 bin 75 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın bugün bin 855 doları gördü. Tarihi zirvesinden yüzde 10 geride olan ons altın devamlı bir şekilde yükseliş sergiliyor.

Altın fiyatları için flaş tahmin! Sürpriz olmaz diyerek açıkladı! Altın yükselecek mi düşecek mi?

KRİPTO PARALAR DA ETKİLEDİ
Kripto paralara olan ilginin azalmasıyla beraber altın fiyatlarında yükseliş yaşanmaya başladı. Hızlı yükseliş ve düşüşlerle kripto para piyasasında risk almak istemeyen yatırımcılar, güvenli liman olarak görülen altınla tasarruflarını değerlendiriyor.

Altın fiyatları için flaş tahmin! Sürpriz olmaz diyerek açıkladı! Altın yükselecek mi düşecek mi?

Prof. Dr. Sefer Şener, yükselen altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu ve kritik seviyelere dikkat çekti.