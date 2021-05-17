Altın fiyatları için flaş tahmin! "Sürpriz olmaz" diyerek açıkladı! Altın yükselecek mi düşecek mi?

ONS ALTIN ETKİSİ

Jeopolitik sorunların yaşanması ons altın fiyatlarını da etkiliyor. Geçtiğimiz yıl 2 bin 75 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın bugün bin 855 doları gördü. Tarihi zirvesinden yüzde 10 geride olan ons altın devamlı bir şekilde yükseliş sergiliyor.