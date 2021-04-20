RAMAZAN İMSAKİYE
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Gözler ondaydı! Ceza ve faizler siliniyor! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Ödeme gücü olmayana ise bedava...

Sonunda belli oldu! Açıklama yapıldı. Ceza ve faizler siliniyor! Ödeme gücü olmayana ise bedava... Bu kişiler, 2021 yılı itibarıyla aylık gelirleri 1.192 liranın üzerindeyse, her ay 107.32 lira GSS primi ödemek zorunda. Ancak çoğu kişi gelir testi yaptırmıyor. Bu yüzden GSS borcu yıllar içinde birikiyor. Bu kişilere de yarayan prim borçlarını yapılandırma süresi 1 Şubat'ta sona ermişti. 1/1/2012 tarihinden itibaren zorunlu Genel Sağlık Sigortası(GSS) uygulamasına geçildi. Bu uygulamada gelir testi neticesinde, asgari ücretin 1/3 oranından daha fazla geliri olan kişiler sağlık sigortasından faydalanmak için prim ödemekle yükümlülerdir.

20.04.2021 08:51 - Son Güncelleme: 20.04.2021 08:51
Gözler ondaydı! Ceza ve faizler siliniyor! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Ödeme gücü olmayana ise bedava...

Genel Sağlık Sigortası (GSS) 2012 yılından beri uygulanıyor. Sigortalı çalışmayan, anne, baba veya eş üzerinden sağlık hizmeti alamayan kişiler, zorunlu olarak GSS kapsamına dahil ediliyor. Bu kişiler, 2021 yılı itibarıyla aylık gelirleri 1.192 liranın üzerindeyse, her ay 107.32 lira GSS primi ödemek zorunda. Ancak çoğu kişi gelir testi yaptırmıyor. Bu yüzden GSS borcu yıllar içinde birikiyor. Bu kişilere de yarayan prim borçlarını yapılandırma süresi 1 Şubat'ta sona ermişti. Genel Sağlık Sigortası, temel sağlık hizmetlerinden tüm vatandaşların yararlanmasını sağlamaktır. Bunun yanı sıra yabancıların da istekleri doğrultusunda sağlık sigortası kapsamına girebildikleri bilinmektedir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gözler ondaydı! Ceza ve faizler siliniyor! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Ödeme gücü olmayana ise bedava...

30 NİSAN'A KADAR

Ancak GSS prim borçlarından kurtulma fırsatı hâlâ devam ediyor. Daha önce gelir testine girdiği halde prim borcunu zamanında ödeyemeyenler, son 12 günü kaçırmamalı.

Gözler ondaydı! Ceza ve faizler siliniyor! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Ödeme gücü olmayana ise bedava...

Bu kişilerin SGK'ya ekstra bir başvuru yapmasına gerek yok. Birikmiş faiz ve ceza otomatik olarak siliniyor. Bunun için 30 Nisan 2021 tarihine kadar ana para borcunun tamamının SGK ile anlaşmalı bankalara ödenmesi gerekiyor.

Gözler ondaydı! Ceza ve faizler siliniyor! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Ödeme gücü olmayana ise bedava...

3.344 LİRA SİLİNECEK

Örneğin; 9.718 lira toplam prim borcu olan bir genel sağlık sigortalısı, 6.374 lira olan anapara borcunu 30 Nisan'a kadar öderse, bu borç için 3.344 lira olan gecikme cezası ve zammı tahsil edilmeyecek.

Gözler ondaydı! Ceza ve faizler siliniyor! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Ödeme gücü olmayana ise bedava...

Eğer borç bu tarihe kadar ödenmezse geçmiş dönem borçlarına ilişkin faizler yeniden canlanmış olacak.