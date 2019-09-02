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Kredi çeken on binleri ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal karar

Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş, konut kredisi çekerek hayaline ulaşıyor. Konut kredisi kullanan vatandaşlar bazen kredisini TL bazlı yerine dövize endeksli olarak çekebiliyor. Bu vatandaşlardan biri kullandığı döviz kredisini TL'ye çevirmek isteyince Yargıtay'ın yolunu tuttu. Yargıtay konut kredisi ile ilgili emsal bir karara imza attı.

02.09.2019 10:28 - Son Güncelleme: 02.09.2019 10:28
Kredi çeken on binleri ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal karar

Bir tüketici daire alabilmek için özel bir bankadan 128 bin 500 CHF (İsviçre Frangı) bedelli konut kredi sözleşmesi imzaladı. Dövizde meydana gelen yükselme nedeniyle ödeme güçlüğü yaşayan tüketici, kredi sözleşme şartlarının yeniden uyarlanması ve Türk Lirası üzerinden ödenmesine karar verilmesini istedi.

Kredi çeken on binleri ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal karar

Bankanın reddettiği tüketici, talebini 3. Tüketici Mahkemesi'ne taşıdı. Davacı, yargılama sürecinde kredi borcunun tamamen ödendiğini, davanın konusuz kaldığını bildirdi. Davalı banka avukatı, sözleşmenin uyarlama şartlarının oluşmadığını savunarak davanın reddini istedi. Mahkeme, kredi borcunun tamamı ödendiğinden davanın konusuz kaldığından bahisle esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Kredi çeken on binleri ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal karar

Davanın açılmasına davalının sebebiyet verdiğinden bahisle de davalı aleyhine yargılama giderleri ve vekalet ücretine hükmedildi. Hüküm, davalı tarafından temyiz edildi.

Kredi çeken on binleri ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal karar

Hukukta sözleşmeye bağlılık (Ahde Vefa-Pacta Sund Servanda) ve sözleşme serbestliği ilkelerinin kabul edildiğine dikkat çeken Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, sözleşmelerin bu ilkelere göre, sözleşme yapıldığı andaki gibi aynen uygulanması gerektiğine hükmetti.

Kredi çeken on binleri ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal karar

Kararda; "Eş söyleyişle, sözleşme koşulları borçlu için sonradan ağırlaşmış, edimler dengesi sonradan çıkan olaylar nedeni ile değişmiş olsa bile, borçlu sözleşmedeki edimini aynen ifa etmelidir. Ancak bu ilke özel hukukun diğer ilkeleriyle sınırlandırılmıştır. Sözleşme yapıldığında karşılıklı edimler arasında mevcut olan denge sonradan şartların olağanüstü değişmesiyle büyük ölçüde tarafların biri aleyhine katlanılamayacak derecede bozulabilir. İşte bu durumda sözleşmeye bağlılık ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmak adalet, hakkaniyet ve objektif hüsnüniyet kaidelerine aykırı bir durum meydana getirir hale gelir." denildi.

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