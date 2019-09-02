Altın zengini ülkeler açıklandı! Bakın Türkiye dünya altın rezervi sıralamasında kaçıncı sırada
Dünya Altın Konseyi, en büyük altın rezervine sahip ülkeleri açıkladı. Dünya Altın Konseyi'nin açıkladığı raporda Türkiye'nin sıralaması bir önceki döneme göre yükseldi. Türkiye böylece bir önceki sıralamada gerisinde olduğu İngiltere'nin önüne geçti. Peki Türkiye'nin altın rezervi ne kadar? Türkiye altın zengini ülkeler arasında kaçıncı sırada yer alıyor? İşte Dünya Altın Konseyi tarafından açıklanan en büyük altın rezervine sahip ülkeler sıralaması.
02.09.2019 06:47
- Son Güncelleme: 02.09.2019 06:48
Dünya Altın Konseyi tarafından açıklanan raporda Türkiye zirveye bir adım daha yaklaştı. Dünya Altın Konseyi(World Gold Council) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin altın rezervleri 2019 yılı 2.çeyrekte 314,1 ton olarak açıklandı. Bir önceki dönem 293,6 ton seviyesindeydi.Türkiye böylece İngiltere'yi bile geride bırakmış oldu. Peki Türkiye bu yıl altın zengini ülkeler arasında kaçıncı sıraya yükseldi? WGC verilerine göre, en büyük altın rezervine sahip 40 ülke şu şekilde sıralandı:
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