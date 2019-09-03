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Emekliye Ocak'ta yüzde 7.46 enflasyon zammı! Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Toplu sözleşme ile 5.2 milyon memur ve emeklinin zamları belirlendi. Ocak'ta yapılacak yüzde 4 zamma enflasyon farkı da eklenecek. İkinci 6 aylık enflasyon tahminine göre fark yüzde 3.46 olacak. Ocak zammı yüzde 7.46'ya yükselecek. Peki bu oranlarla güncel emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

03.09.2019 08:07 - Son Güncelleme: 03.09.2019 08:07
Emekliye Ocak'ta yüzde 7.46 enflasyon zammı! Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklisinin 2 yıllık zamları belli oldu.

Emekliye Ocak'ta yüzde 7.46 enflasyon zammı! Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Hakem Kurulu maaşlara 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılmasına karar verdi.

Emekliye Ocak'ta yüzde 7.46 enflasyon zammı! Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Buna göre Ocak'ta maaşlar yüzde 4 oranında artırılacak.

Emekliye Ocak'ta yüzde 7.46 enflasyon zammı! Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Ayrıca 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 5'i aşması halinde enflasyon farkı da verilecek.

Emekliye Ocak'ta yüzde 7.46 enflasyon zammı! Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın yüzde 13.9'luk 2019 yılı enflasyon tahmini fark olabileceğini ortaya koyuyor.

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