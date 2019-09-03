Emekliye Ocak'ta yüzde 7.46 enflasyon zammı! Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
Toplu sözleşme ile 5.2 milyon memur ve emeklinin zamları belirlendi. Ocak'ta yapılacak yüzde 4 zamma enflasyon farkı da eklenecek. İkinci 6 aylık enflasyon tahminine göre fark yüzde 3.46 olacak. Ocak zammı yüzde 7.46'ya yükselecek. Peki bu oranlarla güncel emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
03.09.2019 08:07
- Son Güncelleme: 03.09.2019 08:07
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