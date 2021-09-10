Kredi çekecekler dikkat! Bu hastalığı olanlara kredi verilmiyor
Bankaların kanser ve kalp krizi atlatan kişilere kredi vermemesi ve kredi başvurusu yapan kişilerin başvurularının bu nedenle geri çevrilmesi vatandaşların büyük tepkisine neden oldu. Bankalar bu kişiler için "Hayat sigortası yapmayız" derken, BDDK ise "Her banka kredi ve risk politikasını kendisi belirler" açıklaması yaptı.
Kovid - 19 salgını döneminde oluşan borçlar ve eğitim gibi masraflarını kredi yoluyla çözme girişimleri artarken, kanser ve kalp krizini atlatan binlerce vatandaş bankalardan kredi alamamalarına isyan ediyor.
Hastalığı atlatsalar da bankalardan 'kredi veremeyiz' yanıtını alan vatandaşlar, TBMM Dilekçe Komisyonu'na yoğun şikayet başvurusu yaptı. Hatta bir vatandaş, üniversitede okuyan çocuklarını masraflarını karşılayabilmek amacıyla sadece 10 bin TL kredi için başvurduğunu, ancak bankadan "Veremeyiz, hayat sigortası yapamayız, güvenilir kefil getir" yanıtını aldığını kaydetti.
Milliyet'in haberine göre vatandaş, kanser hastalığını atlatmasına rağmen kredi alamamasının daha yaşarken ölü sayılması anlamına geldiğini söyleyerek, sorunun TBMM tarafından çözülmesini istedi. Meclis Dilekçe Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, olayı ilgili banka ve diğer diğer devlet kurum ve kuruluşlarıyla yazışarak aşmaya çalıştı.
CAN YAKAN BEŞ SORU
Kurumlardan ilginç yanıtlar geldi. İlgili banka, kredilerin geri dönüşünün sağlanmasını teminen istenecek teminatlardan birinin hayat sigortası olduğunu ve bu sigortayı yaparken, "kanser, böbrek yetmezliği ve diyaliz, siroz, kalıcı felç ile kalp" hastalığının olup olmadığına yönelik beş soru yönelttiklerini kaydetti.