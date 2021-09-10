Hiç çalışmadan anında maaşınız hesabınıza yatsın! Evde emeklilik... 2160 gün prim kazanın! Birden fazla çocuk varsa...

2-VERGİSİZ ESNAF OLABİLİRSİNİZ

Esnaf muafiyet belgesi alarak, vergiden muaf olabilirsiniz. Bu da bir diğer yöntem. Fakat burada evde kendi imkanlarınızla el işi dikiş nakış, erişte, mantı, kuru çiçek gibi ürünlerin üretimiyle uğraşmanız lazım. Esnaf muaflığı gerçekleştiren tekniği seçen kadınlar, SGK'ya müracaat ederek sigortalı oluyor.



