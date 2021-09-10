Hiç çalışmadan anında maaşınız hesabınıza yatsın! Evde emeklilik... 2160 gün prim kazanın! Birden fazla çocuk varsa...
Peş peşe belli oldu. 2160 gün prim kazanın! Birden fazla çocuk varsa... Çalışamadıkları ya da aktif olarak iş hayatında bulunamadıkları amacıyla rastgele bir sosyal güvenceleri olmayanların da emeklilik ve maaş alma olanağı var. Evden emeklilik amacıyla 3 yol bulunuyor. Bunlardan birini seçerek geleceğinizi garanti altına alabilirsiniz. Nasıl mı? İşte ayrıntılar. Hiçbir sigortası bulunmayan ya da çalışmayan ev kadınları Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) giderek kendilerini sigortalı yaptırabilir. Bunun amacıyla her ay prim ödemeleri gerekiyor.
Çalışmayanlara ve evde ufak çaplı üretim yaparak aile bütçesine katkı yayınlayan kadınlara devlet emeklilik amacıyla detaylı basitlikler sağlıyor. Emeklilik yolunu açan bu kolaylık, sağlıktan da bedava yararlanma hakkı tanıyor. Tercih ettiğiniz bu teknikte üstelik devlet 2 gün üstünlüğü da sunuyor. Yani 28 gün üzerinden prim yatıran, 30 gün çalışmış sasenesiyor. Buna göre bu sene amacıyla ödenecek prim tutarı aylık 1.068 lira.
2-VERGİSİZ ESNAF OLABİLİRSİNİZ
Esnaf muafiyet belgesi alarak, vergiden muaf olabilirsiniz. Bu da bir diğer yöntem. Fakat burada evde kendi imkanlarınızla el işi dikiş nakış, erişte, mantı, kuru çiçek gibi ürünlerin üretimiyle uğraşmanız lazım. Esnaf muaflığı gerçekleştiren tekniği seçen kadınlar, SGK'ya müracaat ederek sigortalı oluyor.