Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi ve büyük değişim! Görenler kapış kapış saldırıyor! 540 lira üstü... Gram altın ve ata altın bugün ne kadar?
Görenler kapış kapış saldırıyor! 540 lira üstü... Altının yüksek bulunduğu dönemlerde insanlar birikimlerini bozdurmuş ve kendi aralarına bankacılık oynayarak yatırımlarına değer katmışlardı. Son bir ayda altın fiyatları öyle bir düşüşe geçti ki her bireyin müjdesi oldu. Düğün sezonunun bulunduğu bu dönemde altın fiyatlarının büyük ölçüde düşüşe geçmesi herkesi sevindirirken yatırımcılar da bunu fırsat bildi. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının sonrasında 484 lira civarında işlem görüyor. Çeyrek altın 793 lira, Cumhuriyet altını 3.240 liradan satılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 481,9 liradan tamamladı.
Altın fiyatlarıyla alakalı flaş açıklama! Altın fiyatları, doların güç kazanmasıyla hafta başından bu yana yüzde 2'den çok düşüş kaydederken, altın yatırımcıları varlık alım programlarıyla alakalı rastgele bir ipucu amacıyla bugün 14:45'te yapılacak Avrupa Merkez Bankası toplantısına odaklandı. Öte yandan eksperler gram altında psikolojik sınırın 500 lira olduğunu altını çizdi. Uzmanlar, "Şimdi kısa vade amacıyla 478 488 lira aralığını takip ettiğimi ifade edebilirim. Bu bant aralığı geçerliliğini koruyor. Ne aşağı yönlü de yukarıya yönlü kırılıyor. Fakat senenin son çeyreği ile alakalı öngörüm gene 520 540 ve daha yukarıya rakamların gelme olasılığı biraz daha çok görüyorum." ifadelerini kullandı.
Geçen hafta yatırımcıların istihdam bilgilerine odaklanmasıyla birlikte haftayı görece yatay bir seyirle tamamlayan ons altın, cuma günü belirtiler tarım dışı istihdam verisi ardından 1.833 dolara kadar yükselmişti. Ons altın, salı günü yaşanan düşüşle 200 günlük dinamik ortalamasının altına inerken çarşamba günü 50 günlük dinamik ortalamasına yakın düzeylerde 1.787 dolardan işlem görüyor.
Gram altın fiyatı
Gram altın geride bıraktığımız hafta küresel altın fiyatlarının yatay bir seyir izlemesiyle dolar/TL 'deki gerilemeyi takip etti. Doların ilerleyen ülke para birimlerine karşı zayıflaması ve dolar/TL'nin gerilemesiyle 482 TL'ye kadar gerileyen gram altın, doların gene güç kazanması ve küresel altın fiyatlarındaki düşüş ardından perşembe günü 487 TL civarında işlem görüyor.