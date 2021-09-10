Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi ve büyük değişim! Görenler kapış kapış saldırıyor! 540 lira üstü... Gram altın ve ata altın bugün ne kadar?

Altın fiyatlarıyla alakalı flaş açıklama! Altın fiyatları, doların güç kazanmasıyla hafta başından bu yana yüzde 2'den çok düşüş kaydederken, altın yatırımcıları varlık alım programlarıyla alakalı rastgele bir ipucu amacıyla bugün 14:45'te yapılacak Avrupa Merkez Bankası toplantısına odaklandı. Öte yandan eksperler gram altında psikolojik sınırın 500 lira olduğunu altını çizdi. Uzmanlar, "Şimdi kısa vade amacıyla 478 488 lira aralığını takip ettiğimi ifade edebilirim. Bu bant aralığı geçerliliğini koruyor. Ne aşağı yönlü de yukarıya yönlü kırılıyor. Fakat senenin son çeyreği ile alakalı öngörüm gene 520 540 ve daha yukarıya rakamların gelme olasılığı biraz daha çok görüyorum." ifadelerini kullandı.