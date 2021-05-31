Konut almak isteyenlere TOKİ’den müjde! Sadece bir defaya mahsus yararlanabilirsiniz! Faizsiz konut kredisi şartları…
Milyonlarca kişinin hayali ev sahibi olmaktır ve ekonomilerini korumak amacıyla en uygun faiz oranlarını sunan bankalar sıklıkla araştırılıyor. Konut almak isteyenlere müjdeli haber geldi ve TOKİ'den sadece bir defaya mahsus faizsiz konut kredisinden yararlanmanız mümkün. Peki faizsiz konut kredisi şartları nedir, bu imkandan kimler faydalanabiliyor? Yalnızca bir kez kullanılabilen faizsiz krediden belli başlı kişiler öncelik sırasına göre başvuru yapabiliyor. İşte detaylar…
Milyonlarca kişinin hayali ev sahibi olmaktır ve ekonomilerini korumak amacıyla en uygun faiz oranlarını sunan bankalar sıklıkla araştırılıyor. Konut almak isteyenlere müjdeli haber geldi ve TOKİ'den sadece bir defaya mahsus faizsiz konut kredisinden yararlanmanız mümkün. Peki faizsiz konut kredisi şartları nedir, bu imkandan kimler faydalanabiliyor? Yalnızca bir kez kullanılabilen faizsiz krediden belli başlı kişiler öncelik sırasına göre başvuru yapabiliyor. İşte detaylar…
Konut almak isteyen vatandaşlar bankaların faiz oranlarını incelerken en düşük olanını tercih etmek istiyor. Aslında bazı vatandaşlar için bir defaya mahsus olmak üzere TOKİ'den faizsiz kredi imkanı tanınıyor, peki bu vatandaşların hangi şartları karşılaması gerekli? Özellikle pandemiden dolayı ekonomik zorluk çekenlerin detayları araştırmaya başladığı faizsiz konut kredisi ile ilgili bilgileri haberimizde derledik. Siz de bu şartlara uyuyorsanız hayalinizdeki evi sıfır faiz ile alabilirsiniz.
Toplu Konut Fonu'ndan Şehit Ailelerine, Terör Malulleri ile Dul ve Yetimlerine açılan faizsiz konut kredisinin ilk uygulaması 1985 yılında, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa bir madde eklenerek, 01.01.1971 tarihinden itibaren şehit olan polislerin ailelerine Toplu Konut Fonu'ndan 5.000.000 TL faizsiz kredi verilerek başlatılmıştır.
TOKİ FAİZSİZ KREDİDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
1991 yılında ise Toplu Konut Kanununa bir madde eklenerek bu kredinin kapsamı genişletilmiş ve Emekli Sandığından maaşa bağlanan ve Faizsiz Konut Kredisi için Hak Sahipliği Belgesi alan tüm şehit aileleri ile terör malulleri ve bunların dul ve yetimlerinin de yararlanması sağlanmıştır.