Konut almak isteyenlere TOKİ’den müjde! Sadece bir defaya mahsus yararlanabilirsiniz! Faizsiz konut kredisi şartları…

Konut almak isteyen vatandaşlar bankaların faiz oranlarını incelerken en düşük olanını tercih etmek istiyor. Aslında bazı vatandaşlar için bir defaya mahsus olmak üzere TOKİ'den faizsiz kredi imkanı tanınıyor, peki bu vatandaşların hangi şartları karşılaması gerekli? Özellikle pandemiden dolayı ekonomik zorluk çekenlerin detayları araştırmaya başladığı faizsiz konut kredisi ile ilgili bilgileri haberimizde derledik. Siz de bu şartlara uyuyorsanız hayalinizdeki evi sıfır faiz ile alabilirsiniz.