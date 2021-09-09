Kredi çekecekler dikkat: Bankalar kredi faiz oranlarını güncelledi! İşte en uygun 100 bin ve 50 bin TL taşıt ve konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları!
Güncel banka kredi faiz oranları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri için faiz oranlarını güncelledi. Temmuz ayı itibariyle bankaların neredeyse tüm bankalar kredi faiz oranlarını arttırdı. Ev ve ya araba almak isteyen milyonlarca kişi geniş ödeme planı ve uygun faiz oranı imkanı sunan bankaları araştırıyor. İşte 2021 yılı güncel Vakıfbank, Ziraat Bankası ve diğer bankaların konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları...
Ev, araba almak için kredi çekmeye hazırlanan vatandaşlar bankaların taşıt ve konut kredisi faiz oranları ve ödeme planlarını araştırıyor. Cebine uygun kredi ile ev ya da araba sahibi olmak isteyenler bu haberi muahhak okusun. Örneğin 50 bin TL'lik bir taşıt kredisi çektiğinizde geri ödemeniz gereken parayı merak ediyor musunuz? Haberimizde yaptığımız hesap üzerinden sizler de faiz oranlarını dikkate alarak hesaplama yapabilirsiniz. Kredi çekecek herkes 2021 yılı güncel kredi faizlerindeki son durumu merak ediyor. İşte 100 bin ve 50 bin TL taşıt ve konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları...
50 bin TL'lik taşıt kredi kredisinin 24 aylık faiz oranı ve ödeme planı şöyle;
Banka Faiz Aylık Taksit Toplam Ödeme
Vakıfbank %1,50 2584 TL 62.266,96 TL
Halkbank % 1,58 2612 TL 62.950,24 TL