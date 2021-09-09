Kredi çekecekler dikkat: Bankalar kredi faiz oranlarını güncelledi! İşte en uygun 100 bin ve 50 bin TL taşıt ve konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları!

Ev, araba almak için kredi çekmeye hazırlanan vatandaşlar bankaların taşıt ve konut kredisi faiz oranları ve ödeme planlarını araştırıyor. Cebine uygun kredi ile ev ya da araba sahibi olmak isteyenler bu haberi muahhak okusun. Örneğin 50 bin TL'lik bir taşıt kredisi çektiğinizde geri ödemeniz gereken parayı merak ediyor musunuz? Haberimizde yaptığımız hesap üzerinden sizler de faiz oranlarını dikkate alarak hesaplama yapabilirsiniz. Kredi çekecek herkes 2021 yılı güncel kredi faizlerindeki son durumu merak ediyor. İşte 100 bin ve 50 bin TL taşıt ve konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları...