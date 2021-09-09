İşe girene üç bin dört yüz seksen sekiz lira! Başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor! 90 gün içinde...
Devlet tarafınca istihdamın gelişmesi, işçilerin uygun koşullarda çalışması için bazı önlemler alınıyor. İşsizlik ödeneğinden yararlanmakta olan kişiler 90 gün içinde yeni bir işe girer ve bu işyerlerinde minimum 12 ay süreyle kesintisiz çalışırsa, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süreye ilişkin sosyal güvenlik sigorta primlerinin işçi ve işveren payı işsizlik fonundan karşılanacak. 3 ay işsizlik ödeneği alan fert için fondan 3 bin 488 lira prim ödemesi yapılacak. Kesintisiz çalışma şartının aynı işyerinde sağlanması zorunlu olmuyor.
İşe girene üç bin dört yüz seksen sekiz lira! Başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor! Hükümet istihdamın gelişmesi, işçilerin uygun koşullarda çalışması için bazı tedbirler alıyor. İşsizlik ödeneğinden faydalanan kişiler 90 gün içinde yeni bir işe girer ve bu işyerlerinde en az 12 ay süreyle kesintisiz çalışırsa, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süreye ilişkin sosyal güvenlik sigorta primlerinin işçi ve işveren payı işsizlik fonundan karşılanacak.
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na konulan Ek Madde 7 uyarınca, işsizlik ödeneğinden yararlanmakta olan kişiler 90 gün içinde yeni bir işe girer ve bu işyerlerinde en az 12 ay süreyle kesintisiz çalışırsa, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süreye ait sosyal güvenlik sigorta primlerinin işçi ve işveren payı işsizlik fonundan karşılanacak.