İşe girene üç bin dört yüz seksen sekiz lira! Başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor! 90 gün içinde...

İşe girene üç bin dört yüz seksen sekiz lira! Başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor! Hükümet istihdamın gelişmesi, işçilerin uygun koşullarda çalışması için bazı tedbirler alıyor. İşsizlik ödeneğinden faydalanan kişiler 90 gün içinde yeni bir işe girer ve bu işyerlerinde en az 12 ay süreyle kesintisiz çalışırsa, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süreye ilişkin sosyal güvenlik sigorta primlerinin işçi ve işveren payı işsizlik fonundan karşılanacak.