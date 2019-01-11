Kredi borcu olanlara müjde | Kredi kartı borç yapılandırma projesinden kimler, nasıl yararlanabilir?

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi, milyonlar sevindi. Kredi kartı borcu olanlar düşük faizle ödeyecek. 10 bin lira borcu olan bir vatandaş, 6 bin lira kazançlı çıkacak. Peki, vatandaşlar kredi kartı borç yapılandırma projesinden nasıl yararlanacak? Borçlara kaç ay vade uygulanacak? Kredi kartı borç yapılandırma projesiyle ilgili tüm detaylar takvim.com.tr'de...

11 Ocak 2019 Cuma, 23:17:45 Güncelleme: 08:00:30
Kredi borcu olanlara müjde | Kredi kartı borç yapılandırma projesinden kimler, nasıl yararlanabilir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği kredi kartı borç yapılandırma projesi milyonlarca vatandaşı sevindirdi.

Kredi borcu olanlara müjde | Kredi kartı borç yapılandırma projesinden kimler, nasıl yararlanabilir?

Kredi kartı yüzünden sıkıntı yaşayan vatandaşlar bu müjde sayesinde kolayca borçlarını ödeyerek rahat edecek. Üstelik sorunlu kartlarından da kurtulmuş olacaklar.

Kredi borcu olanlara müjde | Kredi kartı borç yapılandırma projesinden kimler, nasıl yararlanabilir?

Türkiye'de yaklaşık 62 milyon kredi kartı bulunuyor. Bu kartları da yaklaşık 25 milyon vatandaş kullanıyor. Bilinçli kullanıldığında ekonominin kayıt altına alınmasını sağlayan kartlar "bedava alışveriş aracı" olarak görüldüğünde ise ileride büyük bir borç yükü olarak karşımıza çıkıyor.

Kredi borcu olanlara müjde | Kredi kartı borç yapılandırma projesinden kimler, nasıl yararlanabilir?

Kredi kartı faizlerinin yüksek olması da, borcunu kredilendiren yani sadece 'asgari ödeme tutarını' ödeyen vatandaşlar için bu yükü artırıyor.

Kredi borcu olanlara müjde | Kredi kartı borç yapılandırma projesinden kimler, nasıl yararlanabilir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni yapılandırma Ziraat Bankası vasıtasıyla gerçekleştirilecek ve 24 aya kadar yüzde 1.10, 60 aya kadar da yüzde 1.20 oranında faizle borçlar kapatılacak.

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