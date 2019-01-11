Kredi borcu olanlara müjde | Kredi kartı borç yapılandırma projesinden kimler, nasıl yararlanabilir?
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi, milyonlar sevindi. Kredi kartı borcu olanlar düşük faizle ödeyecek. 10 bin lira borcu olan bir vatandaş, 6 bin lira kazançlı çıkacak. Peki, vatandaşlar kredi kartı borç yapılandırma projesinden nasıl yararlanacak? Borçlara kaç ay vade uygulanacak? Kredi kartı borç yapılandırma projesiyle ilgili tüm detaylar takvim.com.tr'de...
11 Ocak 2019 Cuma, 23:17:45 Güncelleme: 08:00:30
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