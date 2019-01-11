Kredi borcu olanlara müjde | Kredi kartı borç yapılandırma projesinden kimler, nasıl yararlanabilir?

Türkiye'de yaklaşık 62 milyon kredi kartı bulunuyor. Bu kartları da yaklaşık 25 milyon vatandaş kullanıyor. Bilinçli kullanıldığında ekonominin kayıt altına alınmasını sağlayan kartlar "bedava alışveriş aracı" olarak görüldüğünde ise ileride büyük bir borç yükü olarak karşımıza çıkıyor.