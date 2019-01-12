Emekliye Ocak zammı | 2019'dan en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca emeklinin beklediği SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayında yapılacak zam oranı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşları, memur emeklileri ise farkları için gün sayıyor. Peki, bu aydan itibaren en düşük emekli maaşı; memurda, esnafta ve 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
12 Ocak 2019 Cumartesi, 00:20:39 Güncelleme: 08:00:26
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