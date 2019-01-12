Emekliye Ocak zammı | 2019'dan en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin beklediği SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayında yapılacak zam oranı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşları, memur emeklileri ise farkları için gün sayıyor. Peki, bu aydan itibaren en düşük emekli maaşı; memurda, esnafta ve 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

12 Ocak 2019 Cumartesi, 00:20:39 Güncelleme: 08:00:26
Emekliye Ocak zammı | 2019'dan en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli Ocak zammına kavuşuyor. Zam oranlarının belli olmasının ardından, emeklilerin gözü yeni maaşlara çevrildi.

Emekliye Ocak zammı | 2019'dan en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 10.19 zammın yansıtıldığı maaşları, memur emeklileri de yüzde 10.73 artışın getirdiği zam farkını almak için gün sayıyor.

Emekliye Ocak zammı | 2019'dan en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EN AZ 104 LİRA
Ocak zammıyla birlikte emeklilerin eline geçecek parada en az 104,08 lira artış olacak. Zammın yansıtılmasıyla ek ödeme dahil en düşük Bağ- Kur esnaf emeklisi aylığı bin 447 lira 77 kuruştan bin 595 lira 30 kuruşa çıktı.

Emekliye Ocak zammı | 2019'dan en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 79 lira 58 kuruş olan en düşük aylık bin 189 lira 59 kuruşa yükselirken, memur emeklilerinde taban aylık 2 bin 149 liradan 2 bin 379 lira 60 kuruşa ulaştı.

Emekliye Ocak zammı | 2019'dan en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük aylık SSK emeklilerinde ise 2000'den önce emekli olanlarda bin 650 lira 4 kuruştan bin 818 lira 18 kuruşa, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 21 lira 40 kuruştan bin 125 lira 48 kuruşa yükseldi.

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