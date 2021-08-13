Emekliye - memura yüzde 25 zam! 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye yeni haklar...
Hükümetin 6.4 milyon memur ve emekliye ilk teklifi '2022'de yüzde 5+6, 2023'te yüzde 6+6 zam ve enflasyon farkı' oldu. 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye yeni haklar için müjde geldi. Sendikalar, hükümetten gelen teklifi genişletilmiş başkanlar kurulu toplantısında değerlendirecek. Uzlaşı olursa 22 Ağustos'ta zam oranı belli olacak. İşte emekli ve memurların 'zam' ile ilgili merak ettiği tüm detaylar...
Merkez Bankası'nın 2022 için enflasyonu tek haneli bir rakama indirme hedefinin olduğunu hatırlatan Bilgin, "2022 yılının ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 6 artı 6 ve enflasyon farkları teklifini veriyoruz. Bu taleplere karşı verilen bir tekliftir. Bunlar müzakere edilecektir, bu müzakerelerin sonucundan da uzlaşacağımız bir oranda hem enflasyonu kontrol altına alacak bir çizgi içerisinde hem de çalışanlarımızı enflasyona karşı koruyacak bir ücret politikasında karar aşamasına geliriz" dedi.
3600 VE SÖZLEŞMELİ...
Bakan Bilgin, sendikaların 3600 ek gösterge meselesinin bu sözleşme sürecinde çözülmesi gerektiği görüşünü benimsediklerini ifade ederek, "Bu teklifi kabul ediyoruz. Cumhurbaşkanımız'ın yaptığı açıklama var. Bu çerçevede devlet bu sorunu çözme konusunda gerekli çalışmaları yapacak, yapması gerekir" diye konuştu.