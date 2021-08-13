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Emekliye - memura yüzde 25 zam! 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye yeni haklar...

Hükümetin 6.4 milyon memur ve emekliye ilk teklifi '2022'de yüzde 5+6, 2023'te yüzde 6+6 zam ve enflasyon farkı' oldu. 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye yeni haklar için müjde geldi. Sendikalar, hükümetten gelen teklifi genişletilmiş başkanlar kurulu toplantısında değerlendirecek. Uzlaşı olursa 22 Ağustos'ta zam oranı belli olacak. İşte emekli ve memurların 'zam' ile ilgili merak ettiği tüm detaylar...

13.08.2021 06:58 - Son Güncelleme: 13.08.2021 06:58
Emekliye - memura yüzde 25 zam! 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye yeni haklar...

Yaklaşık 4.2 milyon memur, 2.2 milyon memur emeklisinin beklediği haber geldi.

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Emekliye - memura yüzde 25 zam! 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye yeni haklar...

Kamu İşveren Heyeti, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında dün gerçekleştirilen toplantıda zam teklifini sendikalara sundu.

Emekliye - memura yüzde 25 zam! 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye yeni haklar...

Merkez Bankası'nın 2022 için enflasyonu tek haneli bir rakama indirme hedefinin olduğunu hatırlatan Bilgin, "2022 yılının ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 6 artı 6 ve enflasyon farkları teklifini veriyoruz. Bu taleplere karşı verilen bir tekliftir. Bunlar müzakere edilecektir, bu müzakerelerin sonucundan da uzlaşacağımız bir oranda hem enflasyonu kontrol altına alacak bir çizgi içerisinde hem de çalışanlarımızı enflasyona karşı koruyacak bir ücret politikasında karar aşamasına geliriz" dedi.

Emekliye - memura yüzde 25 zam! 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye yeni haklar...

3600 VE SÖZLEŞMELİ...
Bakan Bilgin, sendikaların 3600 ek gösterge meselesinin bu sözleşme sürecinde çözülmesi gerektiği görüşünü benimsediklerini ifade ederek, "Bu teklifi kabul ediyoruz. Cumhurbaşkanımız'ın yaptığı açıklama var. Bu çerçevede devlet bu sorunu çözme konusunda gerekli çalışmaları yapacak, yapması gerekir" diye konuştu.

Emekliye - memura yüzde 25 zam! 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye yeni haklar...

Sözleşmeli personelin haklarının yeniden düzenlenmesi, kamu personelinin haklarına sahip olmaları konusundaki teklife dikkat çeken Bilgin, "Bu teklif konusunda da benzer bir yaklaşıma sahip olduğumuzu altını çizmek isterim" değerlendirmesini yaptı.

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