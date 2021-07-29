92 günlük vadeli mevduat oranları son dakika tavan yaptı! 30.000 TL’ye 1.414,44 ₺ TL faiz kazancı! İşte en yüksek faiz veren banka

Bankaların faiz oranlarını değiştirmesi, bankada parası olan vatandaşları değişik yatırım kanallarını incelemesi amacıyla oldu. Bazı yatırım fonlarının risksiz oluşu ve sabit bir faiz getirinin olması vatandaşa daha cazip geldi. Peki Temmuz ayında 92 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi? Vadeli hesabın en çok ilgi edilmesi gereken özelliği faiz oranları. Yine de her bankanın sabit bir faiz seviyesi olduğunu söylemek ne yazık ki olası değil. Bankaların faiz tespit etmek amacıyla elinde tespit edilen belli kurallar mevcut.

92 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları kişilerin en çok arattığı mevzular arasında. Bankalar 92 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. Bankacılık prosedürlerinin en esas tanımlamalarından biri vadeli mevduat hesabı. Kolaylıkla açılan ve prosedür yapılabilen vadeli mevduat hesaplarının ne olduğunu, nasıl açıldığını, çeşitlerinin neler olduğunu, bankaların verilen faiz oranlarını, hesap ile ilgili uygulanabilecek prosedürleri, vergi kesintilerini, mevduat faiz oranları ve mevduat vadelerini yazımızın devamında bulabilirsiniz. İşte 30.000 TL'ye 92 günlük vadeli mevduat faiz seviyesi kazancı.