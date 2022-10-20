Kredi başvuru şartları açıklandı! Halkbank’tan sıfır faiz ile 6 ay ödemesiz 350 bin TL’ye kadar kredi!

Halkbank'tan oluşturulan açıklama 0 faiz oranlı 6 ay ödemez 350 TL oranında kredi olanağı sunuluyor. Halkbank'ın sunmuş bulunduğu kredi olanağından çoğu vatandaş yararlanıyor. Ancak bu imkanlardan yararlanmak amacıyla vatandaşların belli başlı kriterleri yerine getirmesi gerekiyor. Bu kriterlerin en muhimi kredi notu olarak karşımıza çıkıyor. Kredi notu düşük olan vatandaşlar 350 TL oranında kredi imkanlarından yararlanamıyorlar.