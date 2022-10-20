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Kredi başvuru şartları açıklandı! Halkbank'tan sıfır faiz ile 6 ay ödemesiz 350 bin TL'ye kadar kredi!

Halkbank'ın başlatmış bulunduğu sıfır faizli kredi olanağı kampanyası vatandaşlar arasında yoğun ilgi görüyor. Genellikle Halkbank son günlerde sıfır faizli kredi kampanyalarıyla ön plana çıkmaya başladı. Üstelik Halkbankası geniş bir vakit diliminde müracaat olağanı da tanıyor!

takvim.com.tr
20.10.2022 09:44 - Son Güncelleme: 20.10.2022 09:44
Kredi başvuru şartları açıklandı! Halkbank’tan sıfır faiz ile 6 ay ödemesiz 350 bin TL’ye kadar kredi!

Halkbank'tan oluşturulan açıklama 0 faiz oranlı 6 ay ödemez 350 TL oranında kredi olanağı sunuluyor. Halkbank'ın sunmuş bulunduğu kredi olanağından çoğu vatandaş yararlanıyor. Ancak bu imkanlardan yararlanmak amacıyla vatandaşların belli başlı kriterleri yerine getirmesi gerekiyor. Bu kriterlerin en muhimi kredi notu olarak karşımıza çıkıyor. Kredi notu düşük olan vatandaşlar 350 TL oranında kredi imkanlarından yararlanamıyorlar.

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Kredi başvuru şartları açıklandı! Halkbank’tan sıfır faiz ile 6 ay ödemesiz 350 bin TL’ye kadar kredi!

Başvurular Başladı!

%0 faiz oranlı kredi olanağı kampanyası başladı. Halkbank'tan oluşturulan açıklama kapsamında başvurular elektronik bankacılık ve şubeler üzerinden yapılabiliyor. Başvuru sırasında vatandaşlardan maaş bordosu başta olmak üzere birtakım evraklar isteniyor.

Kredi başvuru şartları açıklandı! Halkbank’tan sıfır faiz ile 6 ay ödemesiz 350 bin TL’ye kadar kredi!

24 saatlik vakit diliminin sonrasında vatandaşların hesaplarına 350.000 TL tutarında kredi limiti yatıyor.

Kredi başvuru şartları açıklandı! Halkbank’tan sıfır faiz ile 6 ay ödemesiz 350 bin TL’ye kadar kredi!

Hem de bu kampanyanın en mühim artılarından birisi de 6 ay ödemesiz olarak gerçekleşmesi olarak ön plana çıkıyor.

Kredi başvuru şartları açıklandı! Halkbank’tan sıfır faiz ile 6 ay ödemesiz 350 bin TL’ye kadar kredi!

Sonuç olarak vatandaşlar rahat ve basit bir şekilde kredi ödemelerini gerçekleştirebiliyorlar. Peki, kredi başvuruları nerelerden yapılıyor? İşte detaylar!

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