KPSS şartı yok! Kamuya 18 bin 290 memur ve personel alınacak! İş ilanlarını duyan koştu: Rekor başvuru bekleniyor!
Kamuya memur ve personel alımları başladı. Devlet dairelerinde çalışma hayali kuran binlerce kişi KPSS puanı ve KPSS'siz iş ilanlarını araştırıyor. 2021 yılında Bakanlıklar, Belediyeler, Üniversiteler ve Kamu kurumlarında 18 bin 290 kişilik kadro açığı bulunuyor. Bu boş kadrolarla hem memur hem de personel alınacak. İşte işsizlerin derdine deva olacak kamu memur ve personel alımları...
21.10.2021 14:17
- Son Güncelleme: 21.10.2021 14:47
Kamuya 18 bin 290 memur ve personel alımı için tek tek ilanlar yayınlandı. Haberi duyan vatandaşlar başvuru detaylarını araştırmaya koyuldu. 2021 yılında pek çok farklı kuruma 18 bin 290 kişilik kadro ile memur ve personel alınacak. Başvuracak adaylarda en az lise mezunu olma şartı bulunuyor. KPSS'li ve KPSS'siz memur ve personel alımları hakkında detaylar...
2021 KPSS'Lİ MEMUR VE KPSS'SİZ PERSONEL ALIMLARI!
Devlet kurumlarına KPSS şartı ile memur alımı yapılacak. Başvurularda 2020 veya 2021 yıllarında yapılan KPSS'den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 50, 55, 60 veya 65 puan almış olmak şartı aranıyor.
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