KPSS şartı yok! Kamuya 18 bin 290 memur ve personel alınacak! İş ilanlarını duyan koştu: Rekor başvuru bekleniyor!

Kamuya 18 bin 290 memur ve personel alımı için tek tek ilanlar yayınlandı. Haberi duyan vatandaşlar başvuru detaylarını araştırmaya koyuldu. 2021 yılında pek çok farklı kuruma 18 bin 290 kişilik kadro ile memur ve personel alınacak. Başvuracak adaylarda en az lise mezunu olma şartı bulunuyor. KPSS'li ve KPSS'siz memur ve personel alımları hakkında detaylar...