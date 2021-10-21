KOSGEB’den iş kuracaklara 65 bin TL hibe! Karşılık ve geri ödeme yok! Şartlar belli oldu

Kendi işinin sahibi olmak isteyenlere devlet de destek veriyor. Bu desteklerden birini de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) 65 bin lira hibe destek içeren Geleneksel Girişimci Desteği oluşturuyor. KOSGEB'in girişimcilik eğitimini tamamlayıp, hazırladığı projeyle başvurusunu yapanlar, işi için geri ödemesiz bu destekten yararlanabiliyor.