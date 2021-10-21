KOSGEB'den iş kuracaklara 65 bin TL hibe! Karşılık ve geri ödeme yok! Şartlar belli oldu
Devlet iş kuracak kişilere karşılıksız ve geri ödemesiz şekilde destek veriyor. KOSGEB'in Geleneksel Girişimci Desteği kapsamında sağladığı hibe 65 bin lirayı buluyor. Peki bu destekle iş kurmak isteyenler nelere dikkat etmeli? KOSGEB'in karşılıksız desteği nasıl alınır? KOSGEB'in desteği ile iş nasıl kurulur? Takvim Gazetesi Ekonomi Editörü Çığıl Ön Yener detayları kaleme aldı.
21.10.2021 12:38
- Son Güncelleme: 21.10.2021 12:44
Kendi işinin sahibi olmak isteyenlere devlet de destek veriyor. Bu desteklerden birini de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) 65 bin lira hibe destek içeren Geleneksel Girişimci Desteği oluşturuyor. KOSGEB'in girişimcilik eğitimini tamamlayıp, hazırladığı projeyle başvurusunu yapanlar, işi için geri ödemesiz bu destekten yararlanabiliyor.