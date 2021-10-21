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KOSGEB'den iş kuracaklara 65 bin TL hibe! Karşılık ve geri ödeme yok! Şartlar belli oldu

Devlet iş kuracak kişilere karşılıksız ve geri ödemesiz şekilde destek veriyor. KOSGEB'in Geleneksel Girişimci Desteği kapsamında sağladığı hibe 65 bin lirayı buluyor. Peki bu destekle iş kurmak isteyenler nelere dikkat etmeli? KOSGEB'in karşılıksız desteği nasıl alınır? KOSGEB'in desteği ile iş nasıl kurulur? Takvim Gazetesi Ekonomi Editörü Çığıl Ön Yener detayları kaleme aldı.

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
21.10.2021 12:38 - Son Güncelleme: 21.10.2021 12:44
KOSGEB’den iş kuracaklara 65 bin TL hibe! Karşılık ve geri ödeme yok! Şartlar belli oldu

Kendi işinin sahibi olmak isteyenlere devlet de destek veriyor. Bu desteklerden birini de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) 65 bin lira hibe destek içeren Geleneksel Girişimci Desteği oluşturuyor. KOSGEB'in girişimcilik eğitimini tamamlayıp, hazırladığı projeyle başvurusunu yapanlar, işi için geri ödemesiz bu destekten yararlanabiliyor.

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KOSGEB’den iş kuracaklara 65 bin TL hibe! Karşılık ve geri ödeme yok! Şartlar belli oldu

HANGİ ALANLARDA DESTEK VERİLİYOR?
3 alanda destek veriliyor. Bunlar;
- Kuruluş desteği: Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5 bin lira, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10 bin lira geri ödemesiz destek verilir.

KOSGEB’den iş kuracaklara 65 bin TL hibe! Karşılık ve geri ödeme yok! Şartlar belli oldu

- Performans desteği: İşletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi ve istihdam sayısına göre belirlenir, destek tutarı hesaplanırken ilgili dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde 4 (a) kapsamındaki tüm personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı dikkate alınır.

KOSGEB’den iş kuracaklara 65 bin TL hibe! Karşılık ve geri ödeme yok! Şartlar belli oldu

Her bir performans dönemi sonunda, işletmenin ilgili dönemde gerçekleştirdiği toplam prim gün sayısına göre;

KOSGEB’den iş kuracaklara 65 bin TL hibe! Karşılık ve geri ödeme yok! Şartlar belli oldu

Birinci performans dönemi için
- 180-539 olan işletmeye 5 bin lira,
- 540-1079 olan işletmeye 10 bin lira,
- 1080 ve üstü olan işletmeye 20 bin lira,

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