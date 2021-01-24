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Suudi Arabistan kraliyet ailesi Türkiye'den istedi! Yapımı 1 ay sürüyor...

Bursa'nın İznik ilçesinde berberlik mesleğini bırakan bir kişi yaptığı özel ürünleri Suudi Arabistan Kralına ve Arap Şeyhlerine gönderiyor. Bu ürünlerin fiyatı ise 25 bin lira ile 70 bin lira arasında değişiyor. 8 yıl önce berberlik mesleğini bırakarak kurduğu tespih atölyesinde özel tespihler üreten Mustafa Eyrikaya, el işçiliği ile ürettiği tespihleri ilk olarak dünyanın bir çok bölgesinden gelen koleksiyonerlere satıyor.

24.01.2021 13:25 - Son Güncelleme: 24.01.2021 13:38
Kraliyet ailesi Türkiye'den istedi! Fiyatı 70 bin lira...

8 yıl önce berberlik mesleğini bırakarak kurduğu atölyesinde özel tespihler üreten Mustafa Eyrikaya, el işçiliği ile ürettiği tespihleri ilk olarak dünyanın bir çok bölgesinden gelen koleksiyonerlere satıyor.

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Kraliyet ailesi Türkiye'den istedi! Fiyatı 70 bin lira...

Talep patlaması yaşanıyor
Daha sonra tespih üretiminde ünlenen kukalardan özel tasarımlar yaparak tespihe işleyen Mustafa Eyrikaya, Suudi Arabistan Kralına ve Arap Şeyhlerine özel tespihler üretmeye başladı.

Kraliyet ailesi Türkiye'den istedi! Fiyatı 70 bin lira...

Üzerinde pahalı yakut, zümrüt ve safir taşlarından oluşan tespihlerin fiyatı 25 ile 70 bin arasında değişiyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan tespih ustası Mustafa Eyrikaya, "8 yıldır bu sanat ile uğraşıyorum.

Kraliyet ailesi Türkiye'den istedi! Fiyatı 70 bin lira...

Bu tür tespihleri kuka ağacından yapıyoruz. Genellikle talep Arap krallığı Arap şeyhlerinden geliyor. Bunların yapımı tamamen el işi üzerinde yakut, zümrüt ve safir taşlarından süsleme var. Çok zor, emek isteyen bir iş. Bir tespihin yapımı 15 gün ile 1 ay arasında değişiyor" dedi.

Kraliyet ailesi Türkiye'den istedi! Fiyatı 70 bin lira...

Kuka tesbihlerinin özellikleri ve faydaları
Kuka tesbihler tropikal bölgelerde yetişmekte olan kuka ağacının Hindistan cevizine benzer olan meyvesinden yapılıyor. Günümüzde ki tesbih malzemelerinin en değerlileri arasında yer alıyor. Bu ağaç ülkemizde yetişmemekte olmasına rağmen bolca kullanılıyor.