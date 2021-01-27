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Emeklilik primini tamamlayamadıysanız üzülmeyin: SGK’ya bir dilekçe ile toplu para imkanı

2021 yılı çalışanlar kadar SSK ve Bağ-Kur emeklilerini de sevindirdi. Milyonlarca emekli zamlı maaşlarına kavuşarak Ocak ayında mutluluğu yaşadılar. Emekli olmak isteyen fakat yıl, yaş ve prim şartlarını dolduramayanlar için de müjdeli haberler var. Eğer prim eksikliğinden dolayı emekli olamadıysanız SGK'ya yazılacak bir dilekçe ile o zamana kadar ödedikleri primleri geri alabiliyorlar. İşte detaylar...

27.01.2021 06:59 - Son Güncelleme: 27.01.2021 06:59
Emeklilik primini tamamlayamadıysanız üzülmeyin: SGK’ya bir dilekçe ile toplu para imkanı

2021 yılı çalışanlar kadar SSK ve Bağ-Kur emeklilerini de sevindirdi. Milyonlarca emekli zamlı maaşlarına kavuşarak Ocak ayında mutluluğu yaşadılar.

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Emeklilik primini tamamlayamadıysanız üzülmeyin: SGK’ya bir dilekçe ile toplu para imkanı

Emekli olmak isteyen fakat yıl, yaş ve prim şartlarını dolduramayanlar için de müjdeli haberler var. Eğer prim eksikliğinden dolayı emekli olamadıysanız SGK'ya yazılacak bir dilekçe ile o zamana kadar ödedikleri primleri geri alabiliyorlar. İşte detaylar...

Emeklilik primini tamamlayamadıysanız üzülmeyin: SGK’ya bir dilekçe ile toplu para imkanı

Her çalışanın hayali emekli olmak. Emeklilik için yıl, yaş ve prim şartlarını doldurmak gerekiyor. Her 3 şartı da tamamlayanlar emekli maaşına kavuşuyor. Ancak yıl ve yaş şartını doldurmuş olmasına rağmen primi eksik olduğu için emekli olamayan çok sayıda kişi bulunuyor.

Emeklilik primini tamamlayamadıysanız üzülmeyin: SGK’ya bir dilekçe ile toplu para imkanı

Eğer bu sigortalılar için bir çalışma imkanı ya da primlerini tamamlama durumu yoksa ödedikleri primleri geri alabiliyorlar. Bu sigortalılar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) müracaat ederek paralarını geri alabiliyor.

Emeklilik primini tamamlayamadıysanız üzülmeyin: SGK’ya bir dilekçe ile toplu para imkanı

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