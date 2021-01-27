Emeklilik primini tamamlayamadıysanız üzülmeyin: SGK’ya bir dilekçe ile toplu para imkanı
2021 yılı çalışanlar kadar SSK ve Bağ-Kur emeklilerini de sevindirdi. Milyonlarca emekli zamlı maaşlarına kavuşarak Ocak ayında mutluluğu yaşadılar. Emekli olmak isteyen fakat yıl, yaş ve prim şartlarını dolduramayanlar için de müjdeli haberler var. Eğer prim eksikliğinden dolayı emekli olamadıysanız SGK'ya yazılacak bir dilekçe ile o zamana kadar ödedikleri primleri geri alabiliyorlar. İşte detaylar...
27.01.2021 06:59
- Son Güncelleme: 27.01.2021 06:59