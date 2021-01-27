Emeklilik primini tamamlayamadıysanız üzülmeyin: SGK’ya bir dilekçe ile toplu para imkanı

Her çalışanın hayali emekli olmak. Emeklilik için yıl, yaş ve prim şartlarını doldurmak gerekiyor. Her 3 şartı da tamamlayanlar emekli maaşına kavuşuyor. Ancak yıl ve yaş şartını doldurmuş olmasına rağmen primi eksik olduğu için emekli olamayan çok sayıda kişi bulunuyor.