KPSS'siz tecrübesiz işe alım yapılacak! 18-47 yaş arası 9.800 TL maaşla hastanelere, bankalara, okullara, kamuya... İŞKUR başvuru ekranını aktifleştirdi!
İŞKUR Aralık 2022 iş ilanları güncellendi! Temizlik personeli, bekçi, zabıta, güvenlik görevlisi ve memur alımlarının bir kısmı İŞKUR'dan alınıyor. Son olarak Orman Genel Müdürlüğü (OGM) İŞKUR'dan işçi alımı yapacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı için başvurular da İŞKUR üzerinden yapılıyor. İşte detaylar...
İŞKUR personel alımlarına yenilerini ekledi. Aralık ayında binlerce işçi, memur alımı olacak. Başvurular başladı! Temizlik personeli, güvenlik görevlisi, bekçi, zabıta; geçici ve daimi olmak üzere personeller alınacak. Bakanlıklarda, hastanelerde, bankalarda, okullarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenler buraya! Başvuru şartlarına göre en az 18 yaşında olanlar başvuru yapabilecek. En düşük maaş İŞKUR'da 5.500 TL olarak ödenmekle birlikte mesleğe göre maaşlar 9.300 TL ve üzerine çıkabiliyor. İşte 2022 Aralık ayın GÜNCEL İŞ İLANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI- ŞEKLİ...
ENGELLİ DAİMİ İŞÇİ ALIMI GENEL ŞARTLAR
1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını SerbestçeYapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,
3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
5.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,
6.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
7.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen İl'de ikamet ediyor olmak,
8. Adayların engellilik durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir,
9.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde
yer alan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir