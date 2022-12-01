Gram altında REKOR! 1 Aralık 2022 gram, çeyrek, yarım CANLI ATIN fiyatları! İslam Memiş uyardı! "İşler karışıyor.." Altın ne zaman alınmalı?
İslam Memiş son dakika açıklamaları: Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın, kripto ve dolar kuruna ilişkin yeni tahminlerde bulundu. Altının rekor seviyeye ulaşmasıyla birlikte yatırımcılar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 1 Aralık 2022 canlı altın fiyatları ne kadar? Altın artacak mı? İşte merak edilenler...
Gram altında rekor seviyeye gelindi. Bu nedenle yatırımcılar konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Altın ve Para Piyasalar Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son durumu değerlendirerek Dolar ve altın yatırımcılarına tavsiye verdi. Peki, 1 Aralık altın fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...
GRAM ALTINDA YENİ REKOR
Spot piyasada altının onsu 1.797 doları gördü. Gram altın ise 1.076 TL'yi geçerek rekor kırdı. Altın Çarşamba günü yüzde 1,1'lik artışının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın bir sonraki toplantıda faiz oranı artışında duraksama olabileceğinin sinyalini vermesiyle altın fiyatları yeniden zirveye yerleşti.
İSLAM MEMİŞ'TEN ARALIK TAHMİNİ
Altın piyasasındaki hareketliğini değerlendiren İslam Memiş, yukarı yönlü hareketliliğin devam edeceğini belirtti. İslam Memiş'e göre 30 günün sonunda gram altınla ilgili şoke eden bir tahminde bulundu.
BİR AYDA 150 TL ARTACAK!
Gram altındaki yükselişin süreceğini belirten İslam Memiş,yaptğı tahminlere göre altının 1 ay içerisinde 150 lira daha yükseleceğini ifade etti.
GRAM ALTIN 2023'TE 1.400 TL OLACAK
Altının Aralık ayının sonunda 1.200 TL olacağını belirten İslam Memiş, 2023 yılı içerisinde ise gram altının 1.400 TL olacağını belirterek yatırımcılara tavsiyelerde bulundu.