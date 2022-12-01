Gram altında REKOR! 1 Aralık 2022 gram, çeyrek, yarım CANLI ATIN fiyatları! İslam Memiş uyardı! "İşler karışıyor.." Altın ne zaman alınmalı?

Gram altında rekor seviyeye gelindi. Bu nedenle yatırımcılar konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Altın ve Para Piyasalar Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son durumu değerlendirerek Dolar ve altın yatırımcılarına tavsiye verdi. Peki, 1 Aralık altın fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...