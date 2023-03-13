EYT 1-2-3-4-5 Nisan 2023 PROMOSYON ÜCRET LİSTESİ: 19 bankanın onayından geçti! Emekliye 9.500 TL ödeme!

Emekli promosyon ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Nisan ayına sayılı haftalar kala günemde 'promosyon ücretleri' konusu merak ediliyor. 2 milyonu aşkın EYT'liler de promosyon fırsatından yararlanacak. Bu kapsamda bankalar rekabet yarışına girdi. Ayrıca promosyonun yanında ek fırsatlar sunuluyor. Kampanya yarışının Nisan'da daha da artması bekleniyor. Peki, Nisan ayı en yüksek promosyon ödemesi hangi bankada? İşte liste liste merak edilenler!