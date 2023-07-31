SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Ekonomi Galerileri

KPSS'siz sınavsız, net 11 bin 402 TL maaşla 18-45 yaş arası işe alınacak! İŞKUR'dan TYP müjdesi geldi! Temizlik personeli, güvenlik görevlisi...

TYP alımlarını bekleyenlere güzel haber geldi. Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) ALO 171 ve İŞKUR e-Şube üzerinden 2 farklı ilde TYP ile personel alımı yapacak. Tüm detaylar belli oldu. Devlet Kurumlarında işe girmeyek isteyenlere müjde verildi. İŞKUR TYP işçi ve personel alımı ilanlarını yakından takip edenler TYP başvurularının detaylarını sorguluyor. Peki TYP alımları hangi illerde 2023? TYP başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 08:28 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 08:28
KPSS’siz sınavsız, net 11 bin 402 TL maaşla 18-45 yaş arası işe alınacak! İŞKUR’dan TYP müjdesi geldi! Temizlik personeli, güvenlik görevlisi... 1

İŞKUR 2023 TYP alımları başladı. İŞKUR personel alımı iş ilanlarına yenilerini ekledi. Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 2 farklı ilin Valiliklerine, Kaymakamlıklarına ve İl Özel İdarelerine personel alımı yapılacak. 1330 kişilik alımlarda başvuruda bulunacaklarda aranan şartlar açıklandı. Buna göre kuruma kayıtlı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, emekli ve malul aylığı almıyor olmak, öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç) gerekiyor. Net 11 bin 402 TL maaş verilecek! Peki başvuru nasıl yapılır? İşte il il, ilçe ilçe TYP ilanları ve başvuru detayları...

KPSS’siz sınavsız, net 11 bin 402 TL maaşla 18-45 yaş arası işe alınacak! İŞKUR’dan TYP müjdesi geldi! Temizlik personeli, güvenlik görevlisi... 2

GÜNCEL TYP ALIMLARI 2023

HATAY

SAMANDAĞ - 60 İşçi İş İlanı no: 312889

ARSUZ - 20 İşçi İş İlanı no: 312878

KPSS’siz sınavsız, net 11 bin 402 TL maaşla 18-45 yaş arası işe alınacak! İŞKUR’dan TYP müjdesi geldi! Temizlik personeli, güvenlik görevlisi... 3

DÖRTYOL - 30 İşçi İş İlanı no: 312884

İSKENDERUN - 100 İşçi İş İlanı no: 312886

YAYLADAĞI - 25 İşçi İş İlanı no: 312890

SON DAKİKA