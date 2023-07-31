KPSS'siz sınavsız, net 11 bin 402 TL maaşla 18-45 yaş arası işe alınacak! İŞKUR'dan TYP müjdesi geldi! Temizlik personeli, güvenlik görevlisi...

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İŞKUR 2023 TYP alımları başladı. İŞKUR personel alımı iş ilanlarına yenilerini ekledi. Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 2 farklı ilin Valiliklerine, Kaymakamlıklarına ve İl Özel İdarelerine personel alımı yapılacak. 1330 kişilik alımlarda başvuruda bulunacaklarda aranan şartlar açıklandı. Buna göre kuruma kayıtlı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, emekli ve malul aylığı almıyor olmak, öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç) gerekiyor. Net 11 bin 402 TL maaş verilecek! Peki başvuru nasıl yapılır? İşte il il, ilçe ilçe TYP ilanları ve başvuru detayları...