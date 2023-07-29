Emekliye %5.23+%19.77 zamla taze hesap yapıldı! Tüm aylıklar noktası virgülüne şekillendi! Ağustos ayında hesaplara en az...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından onaylanan düzenleme ile ilgili olarak emekli maaşlarına Temmuz ayından itibaren yüzde 25'e varan artışlar yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 19.77 zam yapılacak ve buna ek olarak 5.23 puanlık iyileştirme uygulandı. Bu şekilde zam oranı yüzde 25'e çıkarılmış oldu. Bu zam ve iyileştirmeler emekli maaşlarının kök aylıklarına yansıtılacak. Bu düzenlemeyle birlikte kök aylığı 7 bin 500 liranın altında olan emeklilere halen 7 bin 500 lira ödeme yapılacak.
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren Temmuz zammı düzenlemesi bu ay Meclis'ten geçti ve hesaplara yatmaya başladı. Bu düzenleme ile emekli maaşlarına önemli bir artış yapılacak ve Temmuz ayı maaşlarına yansıtılacak. Öte yandan maaş ödemeleri 17 Temmuz itibarıyla başlayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 19.77 olan zam oranı, 5.23 puanlık ek iyileştirmeyle birlikte yüzde 25'e çıkarıldı. Maaşlar ise ayın 17'sinden itibaren hesaplara geçmeye başladı.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAMLI MAAŞ TABLOSU (TL)
KÖK AYLIK: 5.000,00
% 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 6.250,00
EK ÖDEME ( %4): 250,00
YATIRILACAK: 7.500
KÖK AYLIK: 5.050,00
% 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 6.312,50
EK ÖDEME ( %4): 252,50
YATIRILACAK: 7.500
KÖK AYLIK: 5.100,00
% 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 6.375,00
EK ÖDEME ( %4): 255,00
YATIRILACAK: 7.500
KÖK AYLIK: 5.150,00
% 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 6.437,50
EK ÖDEME ( %4): 257,50
YATIRILACAK: 7.500