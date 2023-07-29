Emekliye %5.23+%19.77 zamla taze hesap yapıldı! Tüm aylıklar noktası virgülüne şekillendi! Ağustos ayında hesaplara en az...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından onaylanan düzenleme ile ilgili olarak emekli maaşlarına Temmuz ayından itibaren yüzde 25'e varan artışlar yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 19.77 zam yapılacak ve buna ek olarak 5.23 puanlık iyileştirme uygulandı. Bu şekilde zam oranı yüzde 25'e çıkarılmış oldu. Bu zam ve iyileştirmeler emekli maaşlarının kök aylıklarına yansıtılacak. Bu düzenlemeyle birlikte kök aylığı 7 bin 500 liranın altında olan emeklilere halen 7 bin 500 lira ödeme yapılacak.