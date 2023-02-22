2 MÜJDE GELDİ! SSK, Bağkur, 4C, EYT'li, Taşeron herkesi kapsıyor! 1 yıl başlangıcı geriye çekecek! 288 gün daha prim ödemek yeterli! O tarihten bugüne kadar....

SSK, Bağkur, EYT'li herkesi kapsayan sorulara yanıt geldi. Yeni emekli olacak EYT'liler, mevcutta emekli olanlar ve çalışan vatandaşlar durumlarıyla alakalı pek çok soruyu merak ediyor. Bu kapsamda arama motorlarında, " 25 Temmuz 1997 sigorta girişimle 5612 gün prim ödemem var. EYT çıkarsa yararlanarak emekli olabilir miyim? Askerliğimi 1994-1995 yılları arasında yaptım. Askerliğimi borçlanarak EYT'den emekli olabilir miyim? 2002 yılında uzman çavuş olarak göreve başladım. Bazıları EYT'li olmadığımı söylüyor. Bu konuda beni aydınlatabilir misiniz?" gibi sorular soruldu ve cevapları merak ediliyor. İşte tüm detaylar haberimizde...