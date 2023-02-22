2000-2002-2005-2007-2008 sigortalılara 1.300 TL İNTİBAK artışı! Emekliye %23 EK ZAM! SSK, Bağkur'lular tek potaya alınacak! Maaşlara en az 6.800 TL artış...

İNTİBAK DÜZENLEMESİ SON GELİŞMELER

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekliler için intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artış talebinde bulundu. Ergün, intibak düzenlemesi hakkında şunları kaydetti: