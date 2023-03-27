KPSS'li, KPSS'siz, sınavlı, sınavsız liste geldi! İŞKUR 119 BİN + Kamuya 130 bin işçi alınacak! Bakanlıklara, hastaneye...
İŞKUR açık işçi sayısını 119 bin olarak duyurdu. Öte yandan kamu işçi alımları 130 bini aştı. Özel ve kamu sektöründe çalışmak isteyenler için güncel alımlara haberimizde yer verdik. İşte detaylar.
27.03.2023 08:45 - Son Güncelleme: 27.03.2023 08:45
İŞKUR üzerinden alımlar devam ederken açık iş sayısı 119 bini aştı. Öte yandan 2023 yılı için memur alımı için Bakanlıkların yaptığı duyurular neticesinde toplamda 130 binin üzerinde memur alımı yapılacağı paylaşıldı. Özel ve kamu kurumlarında çalışmak isteyenler güncel işçi alımlarını merak edip araştırıyor. İşte güncel iş ilanları hakkında detaylar haberimizde...