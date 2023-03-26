90 bin işçiye Meclis torbası! Taşeron, geçici işçi, TYP, belediye şirket işçisi, ücretli öğretmene KADRO kapısı! Listeler paylaşıldı! Son 1 gün...

Geçici işçilerin, çalıştıkları kurumda kadrolu işçi olabilmesi için de bir düzenleme yapılacağını anlatan Elitaş, "Geçici işçi çalıştırılan kurum ve kuruluşlardaki kadrolarda herhangi bir şekilde boşalma olduğu takdirde kurum ilan edecek.