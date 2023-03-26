90 bin işçiye Meclis torbası! Taşeron, geçici işçi, TYP, belediye şirket işçisi, ücretli öğretmene KADRO kapısı! Listeler paylaşıldı! Son 1 gün...
İşçilerin kadro meselesi hakkında aramalar hız kazandı. Özellikle 53 bin geçici işçi ve 90 bin taşeronun kadro meselesi hakkında gelişmeler sıkı takibe alındı. Geçici işçi meselesinde çalışmalar hızlandı, düzenleme Meclis'e gönderildi. Geçici işçilere kadro çalışması tamamlanmak neredeyse üzere. Özellikle 26 Mart'ta Meclis görüşmeleri yoğunlaşacak. Peki, Taşeron, geçici işçi, TYP, belediye şirket işçisi, ücretli öğretmene kadro gelecek mi? Geçici işçiler ne zaman kadroya geçecek? Taşerona kadro verilecek mi? İşte detaylar...
Geçici işçiye, taşerona kadro yasasında son durum, kadro bekleyen işçiler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Yasa teklifinin Meclis'e sunulmasıyla birlikte, geçici işçiye kadro yasasındaki son durum araştırılıyor. Peki, Taşeron, geçici işçi, TYP, belediye şirket işçisi, ücretli öğretmene kadro verilecek mi? İşte detaylar...
GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yaklaşık 60 bin geçici işçi bulunduğuna değinen Elitaş, 6 aydan az süreyle çalıştırılan, "mevsimlik işçi" diye adlandırılan işçilerin bulunduğunu hatırlattı.
Elitaş, düzenlemeyle geçici işçilerin, ilgili kurum ve kuruluşun ihtiyacı doğrultusunda ilgili veya ilişkili bakanlığın izniyle 11 ay 29 gün çalıştırılma imkanı elde edeceğini söyledi.
Geçici işçilerin, çalıştıkları kurumda kadrolu işçi olabilmesi için de bir düzenleme yapılacağını anlatan Elitaş, "Geçici işçi çalıştırılan kurum ve kuruluşlardaki kadrolarda herhangi bir şekilde boşalma olduğu takdirde kurum ilan edecek.