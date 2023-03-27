TC'yi tuşlayan ATM'den otomatik alacak! Ev hanımlarına 2.000 TL MAAŞ! 2 ayda 1 eksiksiz ödeme! Çoğu kişinin haberi yok!
Devlet tarafından birçok alanda devlet desteği sağlanmaya devam ediliyor. Özellikle kadınlara yapılan destek ödemeleri ön plana çıkıyor. Koşullara uygun olan kişiler 2 ayda bir eksiksiz bir şekilde 2.000 TL ödemelerini alacaklar. İşte detaylar.
27.03.2023 08:39 - Son Güncelleme: 27.03.2023 08:39
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kadınlara yönelik nakdi destekler sağlanmaya devam ediliyor. Hak sahiplerinin hesaplarına aylık 1000 TL olmak üzere iki ayda bir 2000 TL tutarında yardım aktarılıyor. Başvuruda bulunacaklar ise başvuru şartlarını ve yardım tutarını araştırıyor. İşte 2.000 TL yardıma ilişkin merak edilen detaylar haberimizde...