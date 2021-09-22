KPSS ve EKPSS açıklandı! Gözler ön lisans, lisans ve engelli atamalarında: 2021 sonuna kadar 100 bin atama...
Geçen hafta açıklanan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının ardından gençlerin gözü iş fırsatlarına çevrildi. KPSS ve EKPSS sınav sonuçlarına göre elde edilen puanlarla nerelere başvuracakları konusunda kararsız olan vatandaşların imdadına Yetenek Kapısı yetişti. Bu yılın sonuna kadar 100 bin atama gerçekleşecek. Peki 2021 hangi alanlarda atama olacak. İşte detaylar...
22.09.2021 06:58
- Son Güncelleme: 22.09.2021 06:58
Geçen hafta açıklanan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının ardından gençlerin gözü hem kamu ve hem de özel sektörde iş fırsatlarına çevrildi. Ekonominin üç yıllık yol haritasında yılda 1 milyon 70 istihdam sözü verilirken, bu yılın sonuna kadar kamuda 100 bin kişi işe yerleşmiş olacak.