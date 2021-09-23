Bankada para birikimi olanın ağzı kulaklarına varacak! Çığır açan teklif! 32 günlük 18.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?

Banka hesaplarında parası birikenlere müjdeli haberler peşi sıra geliyor. Mevduat faiz oranları sık sık bankalar tarafından güncelleniyor ve müşteri kazanmak isteyen bankalar arasında kıyasıya yarış sürüyor. Hal böyle olunca para birikimi olan vatandaşlar en iyi getiriyi sağlayan yeri öğrenerek ona göre hareket etmek istiyor. hesapları olan vatandaşlar yıllardır yaptığı belli bir para birikimini altının yanında hesaplarına yatırarak paralarına değer kazandırıyor. Firmalar ise müşterilerinin dikkatini çekecek olan oranları ve kampanyaları internet sitesi üzerinden duyurmaktadır. Mevduat hesabı açmak isteyenler için son oranları kapsamlı bir şekilde derledik.