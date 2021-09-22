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Emekli olduktan sonra çalışanlara 2. tazminat hakkı! Çalışan emeklilerden prim kesintisi oluyor mu? Yüzde 10 kesinti...

Pek çok kişi emekli olduktan sonra çalışmaya devam ediyor. Peki çalışan emekliler hangi haklara sahip. İzni, tazminatı nasıl hesaplanır? İkinci tazminat nasıl alınır? Yüzde 10 kesinti devam ediyor mu? İşte detaylar...

22.09.2021 06:58 - Son Güncelleme: 22.09.2021 06:58
Emekli olduktan sonra çalışanlara 2. tazminat hakkı! Çalışan emeklilerden prim kesintisi oluyor mu? Yüzde 10 kesinti...

1- Emekliler hem maaş alıp hem çalışabilir mi?
Emekli olduktan sonra hem emekli maaşı alıp hem de ister başkasının yanında isterseniz de kendi adınıza çalışabilirsiniz.

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Emekli olduktan sonra çalışanlara 2. tazminat hakkı! Çalışan emeklilerden prim kesintisi oluyor mu? Yüzde 10 kesinti...

2- Emekli olduktan sonra kendi işinde çalışanlardan kesinti yapılıyor mu?
Eskiden Bağ-Kur kapsamında ve vergi mükellefi olan ya da şirket ortaklarından maaşlarından yüzde 10 kesinti yapılırdı. Bu uygulama 2016'da kaldırıldı. Artık emekli olduktan sonra ticari faaliyette bulunmaya devam edenlerin emekli maaşlarından kesinti yapılmıyor.

Emekli olduktan sonra çalışanlara 2. tazminat hakkı! Çalışan emeklilerden prim kesintisi oluyor mu? Yüzde 10 kesinti...

3- Kimlerden prim kesintisi yapılmaz?
Kendi adına tarımsal faaliyette bulunanlardan, işçi olarak ya da devlet memuru olarak çalışıp emekli olduktan sonra kendi işini kuranlardan, eğitim kurumlarında ücret karşılığı ders verenlerden, vakıf üniversitelerinde görev alanlardan SGDP kesintisi yapılmıyor.

Emekli olduktan sonra çalışanlara 2. tazminat hakkı! Çalışan emeklilerden prim kesintisi oluyor mu? Yüzde 10 kesinti...

4- Emekli çalışanlar kısa çalışma ödeneği ya da ücretsiz izin desteğinden yararlanabilir mi?
Emekliler kısa çalışma ödeneğinden de, ücretsiz izinde olanlara ödenen nakdi ücret desteğinden de yararlanamaz.

Emekli olduktan sonra çalışanlara 2. tazminat hakkı! Çalışan emeklilerden prim kesintisi oluyor mu? Yüzde 10 kesinti...

5- SGDP ödenmiş süreler sigortalılık süresinden sayılır mı?
İşçi statüsünde çalışanlar için SGDP süreleri sigortalılık süresinden sayılmaz, hizmet birleştirmesi yapılamaz.

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