KPSS-2023/5 SONUÇ EKRANI: sonuc.osym.gov.tr ASIL- YEDEK İSİM LİSTESİ! 11 Nisan Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçlarına nasıl bakılır? Ebe, Hemşire
11 NİSAN 2023 KPSS-2023/5 TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 30 bin 600 personel alımı için KPSS tercihleri geçen hafta tamamlandı. Gözler bu kez 2023/5 tercih sonuçlarına çevrildi. Sonuçların bugün açıklanacağı konuşuluyor. Bu noktada internet arama motorlarında "Sağlık Bakanlığı KPSS-2023/5 tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığı personel alım tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte son dakika gelişmeler...
Sağlık Bakanlığı 30 bin 600 sözleşmeli personel alımı başvuru ve tercih süreci tamamlandı. Gözler sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı ebe, hemşire, tekniker, teknisyen tercih sonuçlarına nasıl bakılır? İşte KPSS tercih SONUÇ ekranı! sonuc.osym.gov.tr: ASIL- YEDEK İSİM LİSTESİ!
2023/5 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 personel alımı için başvurular 28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında alındı. Buna göre ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde binlerce personel Sağlık Bakanlığı bünyesine katılacak. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS 2023/5 tercih sonuçları açıklandı mı?
Sonuçların 11 Nisan 2023 bugün açıklanması bekleniyor. Sonuçların açıklandığına dair bir duyuru yapıldığında son dakika gelişmelere haberimizde yer verilecektir.
SAĞLIK BAKANLIĞI 2023/5 KPSS TERCİH SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN
TERCİH SONUÇLARINA NASIL, NEREDEN BAKILIR?
Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebilecek. Öte yandan personel istihdamı mülakat olmadan yapılacak.