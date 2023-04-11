KPSS-2023/5 SONUÇ EKRANI: sonuc.osym.gov.tr ASIL- YEDEK İSİM LİSTESİ! 11 Nisan Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçlarına nasıl bakılır? Ebe, Hemşire

2023/5 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 personel alımı için başvurular 28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında alındı. Buna göre ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde binlerce personel Sağlık Bakanlığı bünyesine katılacak. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS 2023/5 tercih sonuçları açıklandı mı?