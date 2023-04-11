E-DEVLET EYT BAŞVURU TAKİP EKRANI 2023: EYT başvuru sonucu ne zaman kaç günde belli olur, nasıl öğrenilir? SGK Emeklilik başvuru sonuçları son durum
Emeklilikte yaşa takılanlar yasası sonrası, yüz binlerce vatandaş emekli olmak için başvurularını gerçekleştirdi. EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir soruları, vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. EYT yasası, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile hayata geçirildi. Bu düzenleme ile birlikte, yüz binlerce vatandaşa emeklilik yolu açıldı. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde etti.
EYT başvuru sonuçları, 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla başladı ve halen devam ediyor. Başvurular, e-Devlet üzerinden veya SGK merkezlerinden yapılabiliyor. EYT başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda kesin bir tarih verilmemiştir. Ancak, başvuru sonuçlarındaki gecikmelerin nedeni, emekli Sandığı, SSK ve BAĞKUR prim gün sayısı hesabı yapılmasıdır.
EYT başvurusu yapmış olan vatandaşlar, başvuru sonuçlarını öğrendikten sonra emekli aylığı için başvuru sürecini tamamlamalıdır. Başvuru süreci tamamlanan vatandaşlar, ilk ödemelerini almaya başlayabilirler.
EYT başvuru süreci devam ederken, emeklilikte yaşa takılanların ilk maaş ödeme tarihi 2023 yılına denk geliyor. Başvuru yapan 1,6 milyon EYT'den 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı ve bu kişilere fark ödemeleri başladı. Maaş bağlama işlemi tamamlanan vatandaşlar e-Devlet'teki SGK evrak takip hizmetinden ya da SGK'nın il ve ilçe müdürlüklerinden süreçlerini takip edebilirler.
Bu arada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayram ikramiyesi düzenlemesiyle ilgili olarak emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı. Bayram ikramiyesi 2 bin liraya yükseltilecek. Bu gelişme, EYT'lilerin yanı sıra tüm emekliler için sevindirici bir haber oldu.