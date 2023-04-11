E-DEVLET EYT BAŞVURU TAKİP EKRANI 2023: EYT başvuru sonucu ne zaman kaç günde belli olur, nasıl öğrenilir? SGK Emeklilik başvuru sonuçları son durum

Bu arada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayram ikramiyesi düzenlemesiyle ilgili olarak emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı. Bayram ikramiyesi 2 bin liraya yükseltilecek. Bu gelişme, EYT'lilerin yanı sıra tüm emekliler için sevindirici bir haber oldu.