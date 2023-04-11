E-DEVLET EYT başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2023: SGK ile 2023 EYT emeklilik başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda yapılan başvuruların sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. EYT başvuru sonuçları, SGK binalarından ve e-Devlet sistemi üzerinden yapılan müracaatların ardından açıklanmaya başladı. Son açıklamaya göre, 2 milyon 250 bin kişinin emekliliğe hak kazanması beklenirken, şu ana kadar 200 binden fazla kişinin maaş bağlama işlemleri tamamlandı ve ödemeleri gerçekleştirildi.
2023 yılında EYT başvuru sonuçları sorgulamak isteyen vatandaşlar, e-Devlet sistemi üzerinden işlem yapabilirler. Sisteme giriş yaptıktan sonra "Sosyal Güvenlik Kurumu" menüsü altındaki "Emeklilik Bilgileri Sorgulama" bölümüne girerek başvuru sonuçlarını öğrenebilirler. Ayrıca SGK binalarına da başvuru sonuçları için başvurulabilir. EYT düzenlemesi kapsamında emekli olma şartlarını taşıyan vatandaşların başvuruları inceleniyor ve sonuçları belirleniyor. Başvuruların tamamının sonuçlanması ise zaman alabileceği için vatandaşların sabırlı olmaları ve düzenli olarak başvuru sonuçlarını sorgulamaları öneriliyor.
Türkiye'deki emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasının düzenlenmesine ve başvuru sürecine dair bilgiler verilecektir. 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı elde etme şansı sunan düzenleme, yüz binlerce insanın hayatını değiştirdi. Bu yazıda, EYT başvurusu nasıl yapılacağı, başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar ve diğer detaylar ele alınacaktır.
EYT Yasası Nedir?
Emeklilikte yaşa takılanlar, sigorta primini tamamlamasına rağmen yaş haddinden dolayı emekli olamayan kişilerdir. Bu durum, özellikle 1999 yılı öncesi emekliliklerde sıklıkla yaşanmıştır. EYT yasası, bu kişilerin emekliliğe hak kazanmalarını ve emeklilik sürecini kolaylaştırmayı hedeflemektedir.
EYT Yasası ile Kimler Emekli Olabilir?
EYT yasası ile emekli olmak isteyen kişilerin belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu şartlar şu şekildedir:
Kadınlar için 58 yaş, 7000 prim günü
Erkekler için 60 yaş, 9000 prim günü