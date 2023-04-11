E-DEVLET EYT başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2023: SGK ile 2023 EYT emeklilik başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

Türkiye'deki emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasının düzenlenmesine ve başvuru sürecine dair bilgiler verilecektir. 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı elde etme şansı sunan düzenleme, yüz binlerce insanın hayatını değiştirdi. Bu yazıda, EYT başvurusu nasıl yapılacağı, başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar ve diğer detaylar ele alınacaktır.