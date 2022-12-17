Öğrenciler başvuruyor paralar hesaplara yatıyor! Evladı olan ailelere Aile Bakanlığı ödeme yapıyor! 5.500 TL! Lise, üniversite 1,2,3,4 sınıflar...

Evladı olan tüm aileleri ilgilendiriyor! Aile Bakanlığı yeni bir program açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Öğrencilere aylık ödeme müjdesi geldi. Başarı Teşvik Programı kapsamında lise ve üniversite öğrencilerine 5.500 TL dağıtılacak. Kabine Toplantısının ardından konuşan Başkan Erdoğan, ''Başarı Teşvik Programı'na ilişkin diğer detayları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklayacak.'' demişti. Peki Başarı Teşvik Programı nedir, kimler başvurabilir, nasıl başvurulur? İşte tüm merak edilenler!