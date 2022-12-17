Öğrenciler başvuruyor paralar hesaplara yatıyor! Evladı olan ailelere Aile Bakanlığı ödeme yapıyor! 5.500 TL! Lise, üniversite 1,2,3,4 sınıflar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başarı Teşvik Programı kapsamında ödeme yapılacağını duyurdu. Kabine Toplantısı sonrasında konuşan Erdoğan, başarılı öğrencilere destek programı yapılacağı açıkladı, "Sosyal yardım alan ailelerin devlet okullarında okuyan, dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerine net asgari ücretin yüzde 60'ı kadar destek vereceğiz" dedi. Peki Başarı Teşvik Programı nedir, kimlere verilecek? Başarı Teşvik Programı başvuru şartları nelerdir?
Evladı olan tüm aileleri ilgilendiriyor! Aile Bakanlığı yeni bir program açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Öğrencilere aylık ödeme müjdesi geldi. Başarı Teşvik Programı kapsamında lise ve üniversite öğrencilerine 5.500 TL dağıtılacak. Kabine Toplantısının ardından konuşan Başkan Erdoğan, ''Başarı Teşvik Programı'na ilişkin diğer detayları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklayacak.'' demişti. Peki Başarı Teşvik Programı nedir, kimler başvurabilir, nasıl başvurulur? İşte tüm merak edilenler!
BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI NEDİR?
Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz.
BAŞARI TEŞVİK PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?
Başkan Erdoğan, Başarı Teşvik Programı'ndan yararlanacak öğrencilerin kriterlerini ise şu ifadelerle belirtti:
"YÖK'ün belirlediği dünyadaki ilk 500 üniversiteye girme hakkı kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız.