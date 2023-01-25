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Sıfır Dacia Duster 360.000 TL, Seat Ibiza 410.800 TL'ye satılıyor! ÖTV ödemeden yarı fiyatına sıfır otomobil alabilirsiniz!

ÖTV ödemeden yarı fiyatına sıfır otomobil alabilirsiniz! Otomobilin Duster ve Seat Ibiza fiyatları modele göre değişmektedir. Bu hususta hevesli olanlar beğendikleri bu otomobili alabilmek bağlamında araştırama yapmaya başladılar. Duster ve Ibiza modellerindeki ÖTV indirimini merak edenler internetten araştırma yapıyor.

takvim.com.tr
25.01.2023 12:43 - Son Güncelleme: 25.01.2023 12:43
Sıfır Dacia Duster 360.000 TL, Seat Ibiza 410.800 TL’ye satılıyor! ÖTV ödemeden yarı fiyatına sıfır otomobil alabilirsiniz!

Türkiye'de sıfır araba fiyatları son yıllarda artış gösterdi. Bu anlamda vatandaşlar bütçelerine uygun araçları araştırmaya başladı. Dacia ve Seat modellerinde bazı şartları karşılamanız halinde ÖTV muafiyeti var. Detayları araştırdık. İşte Dacia Duster ve Seat Ibiza ÖTV muafiyetli fiyatları.

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Sıfır Dacia Duster 360.000 TL, Seat Ibiza 410.800 TL’ye satılıyor! ÖTV ödemeden yarı fiyatına sıfır otomobil alabilirsiniz!

Bu kampanyayı Dacia ve Seat otomobil markası insanların otomobilleri daha basit satın alabilmesi ve otomobil sektöründe başka rakiplerinin öne geçmesinde faydası oldu.

Sıfır Dacia Duster 360.000 TL, Seat Ibiza 410.800 TL’ye satılıyor! ÖTV ödemeden yarı fiyatına sıfır otomobil alabilirsiniz!

Bu araç modelleri çok beğenilen modeller olması sebebiyle satış konusunda da patlama yaşanabileceği belirtiliyor.

Sıfır Dacia Duster 360.000 TL, Seat Ibiza 410.800 TL’ye satılıyor! ÖTV ödemeden yarı fiyatına sıfır otomobil alabilirsiniz!

Bu aracı alma düşünceniz varsa takipte kalmanız tavsiye edilmektedir.

Sıfır Dacia Duster 360.000 TL, Seat Ibiza 410.800 TL’ye satılıyor! ÖTV ödemeden yarı fiyatına sıfır otomobil alabilirsiniz!

Bu kampanyadan nasıl faydalanabilirim?

Türkiye'de bu kampanyalara katılabilmeniz bağlamında birtakım koşullar aranmaktadır özel bir engeliniz veya özel bir haliniz olması lazımdır.

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