Sıfır Dacia Duster 360.000 TL, Seat Ibiza 410.800 TL’ye satılıyor! ÖTV ödemeden yarı fiyatına sıfır otomobil alabilirsiniz!

Türkiye'de sıfır araba fiyatları son yıllarda artış gösterdi. Bu anlamda vatandaşlar bütçelerine uygun araçları araştırmaya başladı. Dacia ve Seat modellerinde bazı şartları karşılamanız halinde ÖTV muafiyeti var. Detayları araştırdık. İşte Dacia Duster ve Seat Ibiza ÖTV muafiyetli fiyatları.