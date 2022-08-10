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Haberler Ekonomi KPSS şartsız sınavsız PTT personel alımı başvuru şartları neler? 2022 PTT PERSONEL ALIMI - İşte detaylar

KPSS şartsız sınavsız PTT personel alımı başvuru şartları neler? 2022 PTT PERSONEL ALIMI - İşte detaylar

Güncel PTT personel alımı, 2022 senesinde gerçekleştirilmesi plan edilen durumlardan biridir. PTT personel alımı ile beraber, aşağı yukarı 55.000 PTT personelinin alınacağı ve istihdam edileceği bilinir.

takvim.com.tr
10.08.2022 09:10 - Son Güncelleme: 10.08.2022 09:10
KPSS şartsız sınavsız PTT personel alımı başvuru şartları neler? 2022 PTT PERSONEL ALIMI - İşte detaylar

Güncel PTT personel alımı, 2022 senesinde gerçekleştirilmesi plan edilen durumlardan biridir. PTT personel alımı ile birlikte, aşağı yukarı 55.000 PTT personelinin alınacağı ve istihdam edileceği bilinir. PTT'de çalışmak amacıyla yapılacak olan müracaatlar amacıyla ilk olarak PTT doğrultusundan doldurulması mecburi tutulmuş olan müracaat formunun doldurulması gereklidir. Peki KPSS şartsız sınavsız PTT personel alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar

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KPSS şartsız sınavsız PTT personel alımı başvuru şartları neler? 2022 PTT PERSONEL ALIMI - İşte detaylar
KPSS'siz, Sınavsız PTT Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?
PTT alımı müracaat koşulları, şu şekilde sıralanmıştır:
· Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
· 18 yaşından büyük, 36 yaşından ufak olmak
KPSS şartsız sınavsız PTT personel alımı başvuru şartları neler? 2022 PTT PERSONEL ALIMI - İşte detaylar

· Uyuşturucu madde tüketimi ile alakalı bir geçmişinin bulunmaması
· Askerlik ile ilişiği bulunmamak

KPSS şartsız sınavsız PTT personel alımı başvuru şartları neler? 2022 PTT PERSONEL ALIMI - İşte detaylar

· Görev yapmasını engel olacak rastgele bir akıl ruh sağlığının bulunmaması
· Hangi pozisyona atanacaksa, bu pozisyon amacıyla lüzumlu olan akademik yeterliliğe ve özel şartlara sahip olmak

KPSS şartsız sınavsız PTT personel alımı başvuru şartları neler? 2022 PTT PERSONEL ALIMI - İşte detaylar

· Daha evvel çalışılan bir kurumdan disiplin suçu ile ayrılmamış olmak
· Zorunlu vazife süresinin bir diğer alanda bulunmaması
· Yüz kızartıcı suçlar, terör suçları gibi suçlardan altı aydan az bile olsa hüküm giymemiş olmak

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