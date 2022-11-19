KPSS şartsız, sınavsız: 19-45 yaş arası herkes başvursun! İŞKUR 11 BİN TL maaşla 99.573 işçi alacak! 81 ilde mavi ışık yandı!

Kasım 2022 İŞKUR işçi alımı ilanları, işinden ayrılan ya da yeni bir iş arayanlar tarafından takip ediliyor. 81 ilde 99 bin 573 acil işçi alımı yapacak! Vatandaşın iş bulmasına yardımcı olurken diğer süreçlerde de aktif rol oynuyor. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların mevcut işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede vatandaşların iş bulmasını sağlıyor. 2022 yılının Kasım ayına kadar yaklaşık 1 milyon 142 bin vatandaş kurum aracılığıyla yeni işine kavuştu.