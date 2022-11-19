KPSS şartsız, sınavsız: 19-45 yaş arası herkes başvursun! İŞKUR 11 BİN TL maaşla 99.573 işçi alacak! 81 ilde mavi ışık yandı!
Binlerce yeni işçi alımı ilanı yayımlayan İŞKUR'da bu ay alım yapılacak sektörler belli oldu. Yüz binlerce kişinin aradığı işini bulmasına vesile olan Türkiye İş Kurumu yeni işçi ve personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden açıkladı. İş arayan vatandaşların sıklıkla uğradığı adreslerden birisi de İŞKUR oluyor. İş arayışında olanlar İŞKUR'a kayıt olarak hemen başvuru yapabiliyor.
Kasım 2022 İŞKUR işçi alımı ilanları, işinden ayrılan ya da yeni bir iş arayanlar tarafından takip ediliyor. 81 ilde 99 bin 573 acil işçi alımı yapacak! Vatandaşın iş bulmasına yardımcı olurken diğer süreçlerde de aktif rol oynuyor. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların mevcut işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede vatandaşların iş bulmasını sağlıyor. 2022 yılının Kasım ayına kadar yaklaşık 1 milyon 142 bin vatandaş kurum aracılığıyla yeni işine kavuştu.
1 MİLYON 142 BİNİ AŞKIN KİŞİ İŞİNE KAVUŞTU
Yılbaşından bu yana 1 milyonu aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da yer alan ilanlara göre; özel sektör en çok beden işçisi, temizlik görevlisi, satış danışmanı, garson ve dikişçi arıyor.
99 BİN 573 KİŞİ İŞE ALINACAK
Özel sektörde yeni iş fırsatları sürüyor. Firmalar halen Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) vasıtasıyla yaklaşık 99 bin 573 personel arıyor.