Emeklilik için prim şart! Her EYT'li bu yasadan yararlanabilecek mi? İlk etapta emekli olacak 1.5 milyon kişi kimlerden oluşuyor?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar uzun zamandır yeni düzenlemeyi bekliyor. Aralık ayında Meclis'e gelmesi beklenen yasa ile ilk etapta 1.5 milyon vatandaş emekli olacak. EYT konusu çok merak ediliyor ve soru yağıyor... İşte sizden gelen soruların cevapları...
19.11.2022 07:21 - Son Güncelleme: 19.11.2022 11:45
Daha sonra ise kalan EYT'liler kademeli olarak emekli olacak. Ancak herkes kendi durumuyla ilgili gelişmeleri merak ediyor ve emekli olup olmayacağını öğrenmek istiyor.
Kime EYT'li diyoruz?
8 Eylül 1999 öncesinde bir sosyal güvenlik kurumunda sigortalı olmuş çalışmaya başlamış ve primi yatırılmış tüm vatandaşlar EYT düzenlemesi kapsamına giriyor.