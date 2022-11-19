2000-2001-2002-2003-2007-2009-2010 sigortalılar da bu yolla EYT'li sayılacak! 4A,4B,4C'liler... EYT'de 2023 ŞİFRESİ çözüldü!
EYT'den 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yararlanacağı kesinleşti. Bu aşamada 1999 ve sonrası işe girenler EYT'den yararlanma imkanları olup olmadığını sorgulamaya başladı. Vatandaşlar, "1999 sonrası sigortalı olanlar başlangıcını bu tarihe çekebilir mi?" sorsunu araştırıyor. İşte konu hakkında detaylı bilgiler ve EYT çalışmalarında son durum hakkında merak edilenler...
EYT için şartlar yavaş yavaş belli olmaya başladı. Bakan Bilgin, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlardan prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolu açıldığını ifade etmişti. 1999 sonrası sigortalı olanlar başlangıç tarihini öne çekip çekemeyeceğini merak edip araştırmaya başladı. EYT düzenlemesi Meclis'e sevk edildiğinde borçlanma ve yıpranma ile EYT'den yararlanılıp yararlanılmayacağı da kesinleşen noktalardan biri olacak. Peki,1999'dan sonra işe girenler EYT'li olabilir mi? Sigorta başlangıcı öne çekilebilir mi? İşte merak edilen detaylar haberimizde!
8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlardan prim ve yıl şartını tamamlayanlara EYT düzenlemesiyle emeklilik yolu açılıyor. Peki daha sonra sigortalı olanlar başlangıcını bu tarihe çekebilir mi? Hangi durumlarda bu imkan var. İşte yanıtı...
EYT'lilere emeklilik yolunu açacak düzenleme gün sayıyor. Aralık ayının gelmesiyle düzenlemenin Meclis sürecinin başlaması planlanırken, detaylar da belli oldu.
8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlardan prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolu açılacağı yönünde açıklamalar geldi. Düzenleme 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanları kapsamıyor.
Ancak borçlanma, hizmet tespiti, yıpranma payı gibi yollarla sigorta başlangıcını 8 Eylül 1999 öncesine çekenlerin de düzenleme kapsamında olması bekleniyor. Düzenleme Meclis'e sevk edildiğinde borçlanma ve yıpranma ile EYT'den yararlanılıp yararlanılmayacağı kesinleşecek. Peki sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 öncesine nasıl çekilebilir? En çok merak edilen soruların yanıtları şöyle: