2000-2001-2002-2003-2007-2009-2010 sigortalılar da bu yolla EYT’li sayılacak! 4A,4B,4C’liler... EYT’de 2023 ŞİFRESİ çözüldü!

Ancak borçlanma, hizmet tespiti, yıpranma payı gibi yollarla sigorta başlangıcını 8 Eylül 1999 öncesine çekenlerin de düzenleme kapsamında olması bekleniyor. Düzenleme Meclis'e sevk edildiğinde borçlanma ve yıpranma ile EYT'den yararlanılıp yararlanılmayacağı kesinleşecek. Peki sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 öncesine nasıl çekilebilir? En çok merak edilen soruların yanıtları şöyle: